Dyson Gen5detect旗艦吸塵機正式推出，摩打大升級吸盡微細病毒｜Dyson最新推出Gen5detect智能無線吸塵機，換上更強力的摩打外，更將機身的封密程度及HEPA filter升級，更有效吸塵微細粒子，細至0.1微米的病毒都可以幾乎完全吸盡！



近年COVID19病毒肆虐，不少家庭更着重家居潔淨，最近Dyson推出的Gen5detect智能吸塵機換上了更強大的摩打，以及HEPA過灑大升級下，可更有過濾高達99.99% 0.1微米的病毒，有如一台移動空氣清新機般，潔淨家中任何角落。

Dyson Gen5detect選艦級吸塵機，無論吸力及功能都比以往進步得多。（陳葦慈 攝）

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Dyson Gen5detect換上了全新設計的摩打，不單比上代體積更小，而且轉速更快更強，其旋轉速度高達135000rpm，比一級方程式引擎快達9倍，更成為Dyson吸力最強無線吸塵機。另外，吸塵機配備新設計的進全機HEPA過濾系統，機身完全密封，確保空氣只能經過濾網，並將潔淨空氣釋放到家中，有如一架「移動空清機」般。而且吸塵機的HEPA濾網使用了1.9米長的物料，且經摺疊145次，可成功能捕捉99.99%細至0.1微米的病毒，為用家帶來更安心的吸塵體驗。

全新設計Gen5 Hyperdymium摩打，轉速大幅提升至135000rpm。（陳葦慈 攝）

機背LCD屏幕可顯示更多地面灰塵資料。（陳葦慈 攝）

與上代同樣擁有智能光學偵測灰塵技術，用家吸塵時可以清楚看見隱藏微細粒子，隱藏在地板表面以及肉眼難以察覺的灰塵即無所遁形。 另外，機背的LCD屏幕亦得以升級，機內壓電式聲學感應器採用聲學感應技術計算粒子數量及進行體積分類，可以在屏幕上顯示更清晰的資訊，得知地板的潔淨程度。

跟機會附送3個新設計吸頭（陳葦慈 攝）

Dyson Gen5detect規格及售價



隨機吸頭：Fluffy Optic智能光學偵測吸頭、智能變速吸頭、防纏結螺旋吸頭、二合一組合吸頭、內置除塵及隙縫吸頭、軟毛塵掃、頑固污垢塵掃、窄縫轉角吸頭、無痕軟毛塵掃、延長軟管集塵筒容量：0.77L運作時間：約70分鐘重量：3.2kg過濾：全機密封HEPA過濾系統售價：$6580

除了無線吸塵機外，不少人還會考慮全自動的吸塵機械人，不過任何吸塵機械人都合適任何家庭，如何選擇？即看消委會建議及評測。



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