Lenovo ThinkPad Z16試玩｜突破傳統商務外型 升級璃觸感TouchPad

Lenovo ThinkPad 系列給用家的既定印象，都是文書商務機，特別是外形多年來都是全黑，沒太多花巧的低調路線。今次試玩的 ThinkPad Z16 就打破傳統，大改全新外形，以及升級玻璃觸感 TouchPad。



商務級完全對應效能

ThinkPad Z16 處理器採用 AMD Ryzen PRO 6000 U 系列，配有 32GB LPDDR5 記憶體及 2TB PCIe Gen 4 SSD，大部分的商務文書處理都完全沒難度。如有執相﹑剪片需要，更可以升級 4GB AMD Radeon RX6500M 獨立顯示卡。根據官方的資料，ThinkPad Z16 內建 72Wh 鋰電池，提供高達 20.5 小時的續航力，基本上能應付一整日的使用需要。

大改時尚外形

ThinkPad Z16 放棄以往的全黑低調外型，使用 75% 再生鋁合金物料的北極灰回收鋁金屬機箱，全銀色機身提升時尚感。螢幕頂部的鏡頭採用凸出式設計，方便用家打開機身外，更別具設計感。

低藍光螢幕減低對雙眼影響

ThinkPad Z16 顧名思義具有 16 吋大螢幕，基本版有 1920 x 1200 解像度 IPS 螢幕，亦可以升級到 3840 x 2400 解像度 OLED 觸控熒幕。低藍光螢幕有防反光功能，適合要長時間對住電腦的商務人士。作為 16 吋手機電腦，只有 1.95kg 的機身重量，就算要經常帶出去不同地方開會使用，也不會覺得太重。內建 Dolby Atmos 和 Dolby Voice 功能，不論開會還是睇片娛樂都能兼顧。

新TrackPad設計

除了外形大改，另一個明顯和以往不同的時，採用玻璃觸感 TouchPad尺寸更寬廣之餘，新 TouchPad 看上去更高級，不過就沒有舊款 TouchPad 般明顯的物理回彈手感。鍵盤方面一如以往的好用，鍵程深﹑回彈反應夠﹑鍵帽面積大，對於經常要使用手提電腦打字的用家來說非常合適。

Lenovo ThinkPad Z16規格



處理器：AMD Ryzen 7 PRO 6850H

顯示卡：AMD Radeon RX6500M

記憶體：32GB LPDDR5 6400MHz

熒幕：16 吋 1920 x 1200 解像度 IPS 熒幕

儲存：1TB M.2 2280 PCIe Gen 4 SSD



價錢：$15,458起

