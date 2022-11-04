MacBook剛成為大家爭相使用的手提電腦時，其中一個非常吸引果迷的設計，是打開機殼後，機背的發光 Apple Logo。在 2015 年的機型中，Apple 就把這設計取消，至今仍有很多果迷要求發光 Logo 回歸。而在最近一份 Apple 的專利報告中發現，竟有這方面的好消息。



美國專利及商標局發布一項新的專利報告，指出 Apple 在今年 5 月提交一份「具有背光部分鏡面結構的電子設備」，各種實現方式的專利文件。當中提到如手提電腦或其他電子裝設，可以配備有背光的反射鏡，而鏡面可以為 Logo 或其他結構提供閃亮外觀，以及遮蓋內部零件。另外提到，單各鏡面的顏色，有機會是淺灰色或金色。

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同時提到，由於該專利列出的三名工程師，都是在 2018 年後才加入 Apple，由於設計的發光 Logo 呈現方法，應與 2015 年前的 MacBook 不同。1999 年第一部配備 Apple 發光 Logo 的 MacBook「PowerBook G3」面世開始，16 年以來這個發光 Logo 都被果迷視為信仰，可惜 2016 年的 MacBook Pro 起不再採用發光設計。

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今次的專利報告再次提到發光 Logo，難道以前經常在咖啡店見到，果迷貼在 MacBook 上的惡搞貼紙，將會重新出現？

👇👇惡搞 MacBook 發光 Logo 貼紙👇👇

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資料來源：MacRumors