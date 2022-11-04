Apple 最近推出Apple TV+免費睇2個月限時活動，今次優惠無論是新用戶或是曾經退訂Apple TV+的人都能享用，留意取得限期為2022年12月4日，快點擊入內，本文馬上就會教你如果簡單取得Apple TV+ 免費2個月任睇福利！



網民討論焦點都屬 Disney+ 跟 Netflix ，其實Apple TV+ 都有很多製作用心、在奧斯卡和金球獎有斬獲的良作，比如11月4日就會上架憂鬱症歌后Selena Gomez的傳記電影《聽聽，最真的我》（Selena Gomez: My Mind & Me），整理自己走出6年抑鬱與焦累症人生低潮的感受，很值得收看。

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用iPhone、iPad，Mac機、Apple TV 都睇到。

Apple TV+ 免費兩個月活動期已經開始，最終取得日期為2022年12月2日，無論你有沒有訂閱過 Apple TV+，都能夠免費領取2個月試用期（香港區＄53／月），方法如下：

以手機或電腦，點擊本文最下方的連結，瀏覽 Apple TV+ 活動網址，點擊「Accept 2 Months Free」按鈕。



自動轉到app store頁面，打問 Apple TV+ app 兌換



完成後就可以馬上開始睇，比如記者於11月3日取得優惠，就可以睇到2023年1月2日，1月3日就會自動續約收＄53港元月費。最好叫定SIRI在1月1日提你取消訂閱。



Apple TV+ 免費睇2個月優惠活動網址：Link

Apple TV 睇呢D

Apple TV + 最出名就是奧斯卡最佳電影《心之旋律》（CODA），另外早前在艾美獎有也有部電視劇作品取得數十個提名夠獎項。



《心之旋律》去年已在其他頒獎禮上取得不俗成績，而今年奧斯卡更取得2大電影獎項。（Apple）

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《太空驕子》第三季

《乜都得教練》（Ted Lasso） 角逐最佳喜劇劇集。（劇照）

《生活隔離術》第一季於取得14項提名。（Apple TV+）

麗絲韋花絲潘獲得最佳女主角提名。

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