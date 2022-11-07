暖爐／暖風機｜又到了立冬的日子，天氣將會明顯轉涼。冷氣退場後，就到暖風機／電暖爐出動的時候。趁天氣仍未太凍，現在正是提早入手暖風機的時機。消委會曾分享選購貼士和評測，根據家居大細﹑是否會在浴室使用，原來在選購上都大有不同。



浴室使用暖風機

冬天最難捱的時間，必數洗澡後在浴室穿衣的時間。部分家居因浴室設計﹑成本的問題，不能使用浴室寶，其實也可以用能在浴室操作的暖風機。根據暖風機的防水等級（IP），就能了解是否可以在浴室使用，最少也要到達 IPX1 水平，放置的位置也要離洗手和沐浴地方 0.6 米外。如地方淺窄，就應要找防水等級達 IPX4 以上的暖風機。

其中，小米的智米電暖器 1S 就達到IPX4防水，全封閉防護和專用的排水通道設計，防止濺水進入機內。同時散熱片和電源板完全隔離，比較安心在浴室環境使用。

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（小米圖片）

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暖風機功率點揀好？

選購暖爐／暖風機也要考慮節能，如果屋企只得300幾呎，又不用同時在客廳、寢室使用，買大約1000至1500W的暖風機就夠，睡覺時也更容易推入寢室，且不會太熱、方便收藏。

另外使用上也要小心，由於暖風機這類發熱家電的功率較高，使用時不應與其他電器共用電源，以免超出負荷。

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