iPhone 14 Pro / 14 Pro Max電池續航力｜iPhone 手機電量提升，相對地不少iOS 16 新功能耗電量提高，以下15招可以極限地減少電池消耗，令手機加強續航力，長期戰OK！



第1招｜關閉 Live Activities

Live Activities是iOS 16新功能，可以即時在小窗口中看到球賽比數、Uber位置等實用資訊，但由於香港未有相應支援，所以就不要開著浪費電力。

設定＞FACEID與密碼＞關閉實時動態



第1招｜關閉 Live Activities

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👍強化iOS16電池續航力｜15招減少電量消耗👍

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第2招｜停用銷定畫面Wedgets

iOS 16 的 lock screen可自定各式小工具Widgets如天氣、日程表等等，只要全部關掉，就可以慳電。iOS 16相當細心，可以事前做定大量不同款式的Wallpaper，按需要預先做定幾款Widgets就可快速轉換，不用由頭再set。

第2招｜停用銷定畫面Wedgets

第3招｜停用鍵盤觸控震動回報

iOS 16 其實可以令打字時重新有震動觸感， 預設是關的，要入設定＞聲音與觸覺回報內自己打開，不過有震就自然食電，如果怕就不要開了。

設定＞聲音與觸覺回報＞手動開關



第3招｜停用鍵盤觸控震動回報

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第4招｜停用鍵盤觸控震動回報

14 Pro / Pro Max才有Allways On 「常亮」功能，屏幕不會真的關閉變全黑，仍可看到當中的資訊。進入設定＞螢幕與亮度中可以手動關掉，即時省電。

第4招｜停用鍵盤觸控震動回報

第5招｜不要用iCloud共享相簿

iOS 16 可利用iCloud將相片放進自定「共享相簿」跟指定朋友網上share。它會實時更新相簿內容，一來食電，另一方面亦可將設定＞相片＞流動數據關掉，節省流量。

第5招｜不要用iCloud共享相簿

第6招｜唔建議用動畫wallpaper

iOS 16 Lock Screen可以選用有動畫效果的桌布（比如天氣），改用硬照會省電一點。

第6招｜唔建議用動畫wallpaper

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第7招｜急需電量時可開「專注模式」

如果只餘下10幾%電，可以在控制中心開「月亮」啟動專注模式，此時系統會自動block走各種SNS通知，既清靜又慳電。

第7招｜急需電量時可開「專注模式」

第8招｜使用App Summary

將一款app的通知全集中，只在每日指定時間顯示一個會報，一可省電二可以不再被通知轟炸。

第8招｜使用App Summary

第9招｜限定App使用定位服務

有些App甚至沒有開動時，都會在背景取用你的定位資料，一為私隱、二來一使用GPS數據又會花電量，可以手動限制各app的取用權限，比如只限開app才可以用。

設定＞私隱與保安＞定位服務



第9招｜限定App使用定位服務

第10招｜限定App使用定位服務

耳機App才取用藍牙權限也能理解，但九巴app究竟為何要用我的bluetooth？在私隱選項中，可關掉個別app取用藍牙權限。

設定＞私隱與保安＞藍牙



第10招｜限定App使用定位服務

第11招｜開動低電量模式

當發現電池量低落，可以去控制中心，點擊一下右圖中那支黃色電池，進入低電量模式，此時手機各種動畫效果會偷格，會阻止app在背景運作，屏幕也會校暗。

第11招｜開動低電量模式

第12招｜以飛航模式+Wi-Fi上網

當你處於可以連接WiFi的地方，其實可以先開飛航模式，令手機不再連接5G手機網路，改為單獨使用WiFi可以節省數據傳輸時消耗的電量。另外，在設定＞流動網絡中還可以關掉WiFi輔助，那麼當WiFi連線弱時也不會自動改用手機流動數據。

第12招｜以飛航模式+Wi-Fi上網

第12招｜以飛航模式+Wi-Fi上網

當你處於可以連接WiFi的地方，其實可以先開飛航模式，令手機不再連接5G手機網路，改為單獨使用WiFi可以節省數據傳輸時消耗的電量。另外，在設定＞流動網絡中還可以關掉WiFi輔助，那麼當WiFi連線弱時也不會自動改用手機流動數據。

第12招｜以飛航模式+Wi-Fi上網

第13招｜尋提食電的App

當你留意到手機常常沒電，可以在設定＞電池內看看各款app的使用電量，Facebook 、IG等明知很耗電，但你仍然要用，反而有留意一上虐明明很少用卻消耗頗多電量的app，kiil app省電保平安。

第12招｜以飛航模式+Wi-Fi上網

第14招｜限制App背景操作

幾乎所有app都會想取得背景操作權限，定時更新內容。你可以控制一些自己少用的app，不準它們在不使用時update，節省數據及電力。

第14招｜限制App背景操作

第15招｜改變Mail Box設定

手機Mail Box平時都會在背景定時更新，確保你開app時能見到最新的電郵列表。如果你不是趕著check mail，可改為手動，即是開app時向下拉一下才update一次，會省電得多。