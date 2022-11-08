11.11／雙11優惠整合｜多間電器商﹑品牌的雙十一活動都已經展開，上次整合過友和﹑百老滙﹑小米等6間網店折扣，以下再分享csl／豐澤／蘇寧／天貓優惠。csl 官網更大送 Now E 2022 足球盛事通行證，掃平貨之餘再睇足64場世界盃。



豐澤網店即日至 11 月 11 日每日 10 點，都有大量熱賣產品低至 $11 快閃推出，每日的主題優惠都各有不同，想最抵入手各類家電產品，就要留意每日優惠詳情，準時 10 點到官網開搶。

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「01網購」雙11購物節



由 11 月 11 日～17日，01網購（01mall）每日限量限時推出破低價 $1 起優惠商品，每日上午 11 時開搶。而 11 月 4 日～10日，只要在 01 網購買滿 $300，即賞 10,000「01積分」，可以在 17 日以 $111+10,000 積分搶 Switch Lite。

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Nintendo Switch Lite（連結）

Apple AirPods（第二代）（連結）

IONION Car 車用負離子空氣淨化機（連結）

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csl 11.11購物賞優惠



由即日至11月11日，csl 官網推出「11.11購物賞優惠」，每日下午 5 點 csl 官網都會推出折扣限定產品，包括 iPhone 13 Pro 1TB 優惠價 $8,999﹑iPhone 14 Plus 128GB 優惠價 $6,699 ﹑Apple Watch Nike Series 7 優惠價 $2,549 。同時，現有 csl 客戶購買11.11購物賞產品，更可額外獲得 Now E 2022 足球盛事通行證（世界盃Pass）或 6個月Restart 3.0換機服務二選一。

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天貓／京東抽利是



提到雙十一優惠，當然不能忽略天貓﹑京東平台，由即日起至 11 月 11 日，用戶可以進行抽獎，並在雙十一活動期間使用。天貓提供最多單次 22888 人民幣（約$24795）利是；京東抽獎即隨機可獲得3﹑11.11﹑1,111﹑11,111 人民幣的利是。