智能手機持續使用一段時間，就算reset後仍然會感到有點變慢、操作手感有點卡卡的（或者叫做Lag機），原來是因為手機內有6隻不起眼的「吃資源怪物」一直在霸佔手機容量，要令手機回復順暢，就請跟以下步驟一一將之清除吧！



第1害｜最大食的LINE

在眾多通訊app之中，最「大咬」的一定是韓系的LINE，一定要定時清機，先在LINE主頁右上角「齒輪」設定＞備份聊天記錄做一次Back Up；之後就在設定＞聊天＞刪除資料中選擇清除：快取／照片／影片等佔空間的東西。

第1害｜最大食的LINE

👉PS5 Slim 輕薄版主機或於2023年推出｜不會叫Slim、減重另有目的

+ 3

第2害｜閒置App的手尾



進入設定＞一般＞iPhone儲存空間，一直向下拉畫面，可以在App List 底部看到一些很久很久沒開沒用，已被系統自動卸載的「閒置App」，卸載App不會清除資料，每個都會佔些微空間，你可以選擇一些不會再用的App，手動刪除，即可空出更多容量。

第2害｜閒置App的手尾

👉SLAM DUNK入樽電影預告公開｜打山王嗎？湘北五子換聲優粉絲不滿

第3害｜Apple Music 久久沒聽的歌曲



Apple Music 用家為了方便在off line時聽音樂，一般都會先下載到手機儲存空間中，有時掉在機內就很少再翻聽，加上無損高清版本的file特別大，久而久之都幾佔空間。可以在設定＞音樂＞開啟：最佳化儲存空間。它會為你設定一個儲歌的容量上限（由16GB至128GB），超過後Apple Music就會刪走一些很久沒有聽的歌曲的DL file。

第3害｜Apple Music 久久沒聽的歌曲

👉iPhone史上最佳最差10款型號｜蘋果黑歷史機款上榜 果迷都未必知

第4害｜拍片解像度開太大



喜歡手機拍片影相的你，最佔空間的一定是照片、Video檔案。如果想儲位，可以到設定／相機內，在格式關了「Apple ProRAW」以及「Apple PRoRes」，盡量令相片細容量。另外，拍片也不需要選4K或1080p／60fps。

第4害｜拍片解像度開太大

👉iPhone 14 Pro電池續航力｜15招減少電量消耗、關常亮屏幕更慳電

4.1｜限iOS 16用超秘技



還有一招要配合iOS 16使用，在相簿內拉到最底，選重複項目刪除2或3張以上完全相同的圖片，系列自動保留一張、極度慳位。反而最近刪除內的東西不會計算佔據空間，由它30日自動del即可。

4.1｜限iOS 16用超秘技

第5害｜Netflix清除下載物



Netflix用戶也常會預先下載影集到手機，方便無網絡時看影片。尤其是以智慧型下載看長篇劇集，會自動睇完一集下載下一集，雖然到期它就會自動del，不過還是手動刪除最快。另外，更新後的Netflix app有新功能，可以預設下載影片上限（0.5GB起）。

第5害｜Netflix清除下載物

第6害｜Safari 自動關閉分頁



Safari 每次上完網，很多人都不會順手關閉分頁，久而久之有幾十至100個page標籤，而降速並影響電池壽命。原來你可以開動自動關閉分頁，做法是在設定內向下slide，看到Safari後點擊「關閉分頁」，內面可選擇手動／一日後／一星期後／一個月後 自動將分頁關閉，有助於提高手機性能、減少電池消耗。

👉洗衣機使用5大錯誤｜浸過夜、熱水洗｜專家：洗壞衫更損機身壽命