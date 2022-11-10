Apple 今日（11月10日）推出 iOS 16.1.1 更新，在 iOS 16.1 後只有兩星期的時間，就發布新版本，估計與很多用家投訴的漏洞問題有關，包括 Wi-Fi 連線不穩情況。而且 iOS 16.1.1 更為中國地區的 iPhone 用家，加入 AirDrop 的新限制。



iOS 16.1.1 修復大量漏洞｜強調建議所有使用者安裝

Apple 推出 iOS 16.1.1 版本，合資料的 iPhone 用家可以在手機「系統」＞「軟件更新」中進行升級，不過今次就沒有明確提到更新的內容，只提到新版本包含錯誤修正和安全性更新，同時強調建議所有使用者安裝。MacRumors 指出，有機會修復了早前 Wi-Fi 會自動斷線的漏洞，如果 iPhone 出現這問題的用家，亦建議盡快升級 iOS 16.1.1。

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中國地區 AirDrop 限制

iOS 16.1.1 雖然沒有加入新功能，但針對中國地區的用家，即加入新的 AirDrop 使用限制。在 iOS 16.1.1 版本後，在中國購買的 iPhone，AirDrop 接收選擇「所有人」的話，將會在 10 分鐘後自動關上（其他地區iPhone是永久打開）。彭博社認為，這個限制是針對中國部分用家利用 AirDrop 傳送政治敏感內容有關。

資料來源：MacRumors﹑彭博社