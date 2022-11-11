Marshall 60週年 曜黑限定系列開箱｜Marshall 這殿堂級結他擴音器品牌，近年成功轉型，一系列藍牙喇叭、藍牙耳機外型夠搖滾、低音強勁，在香港有一定支持者。原來Marshall至今已成立60年，為紀念這大日子，特別以「Diamond jubilee」名義推出1套3件「60週年全黑版」Marshall Emberton藍牙喇叭／Marshall Motif A.N.C藍牙耳機／Marshall Monitor II A.N.C.頭戴式藍牙耳機，由包裝同外觀細節都非常講究，3款全球產量各6000件，香港區限定上市各60件，即睇開箱！



60週年｜高顏值曜黑版開箱

今次3款Marshall 60週年曜黑版 Gadget，簡簡單單玩黑撞黑，包裝紙盒上還印有「Diamond Jubilee 60 Years of Marshall 」限定版LOGO，綾形暗花圖案及機身款式字樣全部都以啞色+令面Black on Black印刷，設計有型「顏值」高。

左起：Marshall 60週年曜黑版 Marshall Emberton藍牙喇叭／Marshall Monitor II A.N.C.頭戴式藍牙耳機／Marshall Motif A.N.C藍牙耳機。（鍾世傑 攝）

左起：Marshall 60週年曜黑版 Emberton藍牙喇叭／ Motif A.N.C藍牙耳機／ Monitor II A.N.C.頭戴式藍牙（鍾世傑 攝）

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Black 01｜Emberton 藍牙喇叭

Marshall在香港最好賣就是家用無線喇叭及手提藍牙喇叭，60週年極致黑限定系列當中，性價比最高的亦是這款熱賣皇牌Emberton的全黑版，它不只使用了光澤黑金屬編織格紋和全黑logo，機身是霧面黑色包膠物料，機頂4方向操控鍵更由原版的「同心圓刻線金屬鍵」改為「鑽石切割型金屬鍵」，機邊有「60 Diamond Jubilee」浮雕logo。而它的音色爽朗、低音夠力但不會太油膩，聽各種Rock及Pop歌都好適合。（$1699）

Marshall 60週年曜黑版 Emberton 藍牙喇叭 （鍾世傑 攝）

Emberton藍牙喇叭重700g，輕巧便攜，它的Blumlein架構，以共嗚方式令到機身前後兩邊都有聲，提供全向式音效。它有20小時續航力、IPX7 防水能力，無論indoor、outdoor都有音樂。

駁手機聽《The First SLAM DUNK》電影主題曲《第Zero感》，這歌的節奏感明快，男主音的人聲清晰，不會朦成一團。

駁手機聽《The First SLAM DUNK》電影主題曲《第Zero感》，band sound 節奏明快、男主音的人聲清晰，不會朦成一團。($1699）

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Black 02｜Marshall Monitor II A.N.C.頭戴式藍牙耳筒

這款Marshall Monitor II A.N.C.藍牙耳筒，是「三神器」中的主角，包裝盒內還有一個仿皮耳機盒，機頂用行李箱型的金屬扣。耳機機面跟耳機盒面，都是用荔枝皮裂紋面，毛毛料盒內裡還有綾型格仔車線，好華麗！

Marshall 60週年曜黑版 Marshall Monitor II A.N.C.頭戴式藍牙耳筒

它是現時市面最流行的ANC主動式降噪耳機，可以隔音外間雜音，使用Marshall 客製化特別調⾳的 40mm動圈單元，風格是很傳統、力量渾厚低音勁的風格。電池可用 30 ⼩時，關閉ANC隔音後更可使用⻑達 45 ⼩時！

其他性能：40mm 動圈單元／主動式降噪／藍牙 5.2接收／IPX5／30小時續航力(關ANC後45小時)（$3,399）



+ 1

個人喜歡Marshall Monitor II A.N.C.藍牙耳筒的聲底多過下文介紹的Motif A.N.C耳機，因為它的低音更厚，很有力量感。但又不會過度地蓋過人聲，用它聽BLACKPINK，動態十足很爽快。

Marshall 60週年曜黑版 Marshall Monitor II A.N.C.藍牙耳筒

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Black 03｜Marshall Motif A.N.C藍牙耳機

Marshall熱賣款式的ANC主動式降噪藍牙耳機，「有柄」式的AirPods設計，通話收音不俗。它同樣玩全黑機身，機盒上的Marshall logo、一對耳機上的 M字logo都由白色改為黑色。

其他性能：6mm 驅動單元／主動式降噪／藍牙 5.2接收／IPX5／連機盒達20小時續航力（$1,999）



Marshall 60週年曜黑版 Motif A.N.C藍牙耳機（$1,999）

耳機本身的低音比Apple的耳機更出色，整體調音是為聽音樂而設，music lover會一聽傾心，用它配上Apple Music聽Rihanna 黑豹2主題曲《Lift Me Up》，因為它有ANC隔音，所以這首配樂比較清的歌曲，不用推行大聲已版Rihanna 的女聲感動。

Marshall 60週年曜黑版 Motif A.N.C藍牙耳機（$1,999）

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早排Marshall香港代理StreetValue更曾在IFC連卡佛開設了Marshall 60週年Pop Up Store，除展示、發售上面3款產品，還陳設了其他家用藍牙喇叭的新款型號。（已在10月31日完結）

香港代理StreetValue更曾在IFC連卡佛開設了Marshall 60週年Pop Up Store

香港行貨網頁

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