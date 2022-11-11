洗衣機洗衫加洗衣粉不是理想當然嗎？最近有網民發文分享修理洗衣機經驗，整機師傳竟奉獻別再用洗衣粉洗衫，否則有可能整壞部機。事主感到不解，網上提問後看到其他苦主分享才醒覺：「以後不敢用了！」



洗衣機唔用得洗衣粉？我聽咗啲乜？

台灣fb《家電好控討論區》討論區有網民以：「真是如此嗎？現在換新的洗衣機了，都不敢用洗衣粉。」主題發言，他覆述師傅的話：「洗衣粉很容易會阻塞洗衣槽，別再用了。不如改用洗衣液或洗衣球吧！」，對於洗衣機不能用洗衣粉這件事有點無法接受，所以才發言向網友打聽意見。

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這種天氣+這類洗衣機出事率最高

網民跟樓主解釋師傅並非危言聳聽，更分享經歷：「真的，會卡在底部厚厚一層」又細心的分析樓主在控制洗衣粉、柔順劑時做錯，或落錯分量。「唔是話唔用得，但要控制分量，尤其冬天水溫低，真係好容易出事」、「直立式最高危，洗衣粉好容易會溶唔晒，如果洗衫水溫調高少少，就會降低出事率」、「就算你改用洗衣液都有機會積埋一團殘留物，定期清理洗衣槽啦！」又有人好心教樓主，如果是必要用洗粉，最好先加水、後落洗粉、最後先放衫入去，還有個貼士：「其實可以用熱水將洗衣粉稀釋後才倒進去」

HK01相片

fb《家電好控討論區》截圖

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嚴重過量積累洗粉｜腐蝕磨打整壞機

記者再進一步搬集資料，YouTube Channel 「盈豐維修專家」在影片中展示出被嚴重過量積累的洗衣粉+污物硬塊腐蝕的洗衣機磨打機心，所以洗衫時不是「喪落」洗衣粉／洗衣液就好。而且硬塊會發霉發臭，衣服洗幾多次都有異味。

YouTube Channel 「盈豐維修專家」影片截圖

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