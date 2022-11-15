Canon EOS R6 Mark II 無反相機上手實測＋香港售價，40FPS超高速連拍、超強對焦功能實試｜Canon今年年尾注目的無反EOS R6 Mark II終於正式到港，今代無論性能、外觀及操作都比上代大幅進化，輕便的機身卻擁有旗艦級的內涵。究竟新機值不值得攝迷入手？立刻新機上手試玩、試拍。



首先Canon EOS R6 Mark II配備了全新研發2420萬像素全片幅 CMOS 感光元件，配合高速DIGIC X影像處理器，無論對焦及連拍速度都比上代大幅提升。首先它可以由上代最高每秒20張連拍，升級一倍至40張相連拍（電子快門），幾乎任何高速移動、運動等情景都可以輕易地拍攝下來；另外，新機更加入不少自動對焦功能，自動對焦系統的主體偵測能力新增類別，包括火車、飛機、馬匹，當中眼睛偵測更可以自動對焦右眼優先或左眼優先。

Canon EOS R6 Mark II機身輕便性能超強，非常適合工作或旅攝之用。（林勇攝）

此外R6 Mark II 提供先進的拍攝影片功能，首先支援經 HDMI 外錄無裁切 6K60p 10-bit ProRES RAW 短片或 3.7K (3744 x 2106)60p 12-bit ProRES RAW 短片，可滿足各位創作者其攝影及攝錄的需要。

全新2420萬像素全片幅感光元件（林勇攝）

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👇👇Canon EOS R6 Mark II機身細節👇👇

👇👇Canon EOS R6 Mark II試相👇👇

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新機在操作上亦都比上代增加了一些非常實用的快捷按鈕，如機頂左邊可選擇拍攝影片或相片的扭以及右邊power鍵加入「Lock」鎖定。另外，新機雖然以防水滴防塵的鎂合金打造，卻只有約588g重，都算頗輕便。如果配合RF 24-105mm「天涯鏡」，無論去旅行或工作都非常合用。而新機淨機開價$19380，比上代開價$21380更為便宜，相信更能吸引舊用家升級。

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👇👇1秒40連拍示範👇👇

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Canon EOS R6 Mark II

售價：$19,380（淨機）、$21,880（主機連RF 24-105mm F4-7.1 IS STM鏡頭套裝）



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