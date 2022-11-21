AR 世界盃體驗｜四年一度的足球盛事世界盃在香港時間今日（11月21日）凌晨正式開鑼，未來一整個月總共有 60 多場大戰上演，而今屆賽事依然由 Now 投得直播播映權，除了可以 4K 超高清觀看球賽之外，今屆世界盃更首次引入了實時擴增實境（AR）技術，各位觀眾只要用自己的手機，即可以用到「上帝視角」無死角觀賽！



利用 Now 推出的《Now AR》App 即可以用到「上帝視角」無死角觀賽！（圖 Now AR 截圖）

透過 《csl. 5G Lens》安裝 世界盃體驗 App

要以手機進行AR觀賽，可經 《csl. 5G Lens》App 的連結，下載 《Now AR - FIFA 世界杯》App。

利用《csl. 5G Lens》可以找到 《Now AR》App 的下載連結。（圖 csl. 5G Lens 截圖）

《Now AR》下載完全免費，不過正式使用前就需要登入已經購買世界盃直播通行證的 Now TV 或 Now E 戶口，方可以使用裡面的多元化功能。

AR模式睇世界盃直播 擺放 3D 球場、無死角睇波

64 場賽事的時間都已包括在 App 的首頁內，當成對賽時間表用都非常合適（圖 Now AR App 截圖）

各位可以將《Now AR - FIFA 世界杯》App當成一個有著更多功能的世界盃直播 App，使用方法相當簡單，只需要揀選正在進行／已完結的賽事，再簡單掃描一個空間足夠的平面，即可以將一個等比例的 3D 虛擬球場放置在面前。

掃描一個空間足夠的平面，即可以將一個等比例的 3D 虛擬球場放置在面前。（圖 Now AR App 截圖）

當賽事進行時，《Now AR - FIFA 世界杯》App會以圓點方式顯示雙方球員以及皮球的實時位置，只要拿著手機移動，或以雙指操作，即可以隨時改變觀賽角度，睇直播都可以睇出尤如《Football Manager》的遊戲感。

當賽事進行時，《Now AR - FIFA 世界杯》App會以圓點方式顯示雙方球員以及皮球的實時位置（圖 Now AR App 截圖）

戰術走位，球員佈局、罰球數據、射門數字，通通立體呈現，一過領隊癮

開賽前已經可以在《Now AR - FIFA 世界杯》App中確定出賽正選陣容（圖 Now AR App 截圖）

《Now AR - FIFA 世界杯》App另外一個值得一讚的地方，就是其可以提供球員走位之外的分析資料，例如在賽事開始前約一小時已經可以閱覽的正式出場陣容，在開賽後更可以見到雙方實時數據，如球隊控球率、攻守Heat Map、進攻及防守路線、球員跑動速度、走位數據，應有盡有，令各位波友睇波同時都可以感受一下做領隊嘅感覺。

觀賽時，可以隨時選擇特定球員，查看他的實時數據（圖 Now AR App 截圖）

個人以及全隊的熱圖（Heat Map）都有，是分析戰況時極佳的參考工具（圖 Now AR App 截圖）

隨時重溫賽事精華

一場球賽最精彩之處莫過於入球時刻，而《Now AR - FIFA 世界杯》App就內置了多項重播功能，可以讓用戶多角度重溫入球及其他賽事中的精華瞬間，除了每個入球都可以利用 AR 作全方位重溫，用戶亦可以利用多角度重播功能以重溫各個重要時刻，例如揭幕戰「卡塔爾 vs 厄瓜多爾」中首個極具爭議性的越位犯規，同樣可以一睇再睇研究。

每個入球都可以利用 AR 作全方位重溫（圖 Now AR App 截圖）

除了賽事可以用 AR 全程重播，每個重點精華都備有最多9個角度的影片重溫（圖 Now AR App 截圖）

csl 送你免費AR世界盃體驗通行證

如果大家想免費試玩，csl 會透過csl 5G Lens App派發免費體驗通行證，大家可以download 定先（http://bit.ly/3UL11fu）同留意 csl 嘅宣傳啦！

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