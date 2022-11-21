電費加價｜中電和港燈將在明天（11月22日）公布，來年2023年電費安排詳細，受到產油國減產和俄烏戰爭影響，兩電明年很大機會加價，更有預測指加價波幅或高達 1～3 成。中電在年頭已增加燃料調整費，由每度電 38.6 仙，升至 54.8 仙。加價有如百上加斤，不想收到震撼電費單，就要教以下幾招。



找出家中電力吸血鬼

冷氣﹑乾衣機﹑電熱水爐這些家電，每個人都知道耗電大，因此使用時都比較留意耗電情況，要慳電時大多真的很需要才用。那要再進一步慳電，就不能忽視家中的「電力吸血鬼」，這一類產品平均耗電不大，但正因此會長期放置，積少成多浪費很多電。

電飯煲﹑電熱水壺﹑儲水式電熱水爐等家電，當使用保溫功能時會持續不斷耗電，特別是天氣凍的時候，水會更快降溫，從而令保溫或重新加熱功用得更多，長時間會浪費很多電力。「台電電力粉絲團」建議可以加裝定時器提醒加熱完成，以及選用一級能源效益的產品，減低耗電。

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$0電費大法

前天文台台長林超英就曾在 FB 專頁發文，分享自己的慳電心得，並貼上一張 $0 電費單。根據林超英的電費單顯示，192 度電的電費（兩個月）只要 $167.04，由於有政府電費補貼，就算加上燃料調整費 $67.24，也能做到 $0 電費，他更指示已經連續兩年 $0 電費。同時，分享他的慳電心得，就算正常使用雪櫃﹑熱水爐﹑洗衣機也一樣做到 $0 電費。

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