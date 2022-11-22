天氣轉冷，近期又有世界盃賽事，每晚當然要準備宵夜。焗爐﹑微波爐和氣炸鍋雖然方便，但使用上要有很多禁忌需要留意。近日，內地就有新聞指一男子，把紫薯放入焗爐加熱，拿出來後紫薯突然爆炸，到底做錯了什麼才出現這情況呢？



根據中國都市時報的報導指，男子用把紫薯放入焗爐後，以 200°C 高溫焗了 50 分鐘，拿出來後紫薯突破爆炸，一分為二。由於紫薯的外表太硬，而且水分含量多，加熱時水分會蒸發成水蒸氣，令紫薯膨脹。當拿出焗爐時，空氣溫度較低，劇烈的冷熱交替，有機會令膨脹的紫薯爆炸。

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當使用焗爐﹑微波爐和氣炸鍋等加熱食物的家電時，必須需確保平穩方置，而且要預留出足夠的散熱空間，以免發熱線路過熱又起火。同時要小心加熱食物的類別，如食物的封閉性強，如蛋﹑栗子般的有殼食物，就有機會出現上述情況。如需加熱紫薯的話，加熱前可以上在表面𠝹開一點。

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不建議放入微波爐的東西

只加熱一段短時間，如30秒加熱咖啡，泡沫塑膠可能沒有問題。但加熱時間過長，泡沫塑膠就可能融化，令化學物質轉移或融到食品中。

另外，紙類製品也要小心，有機會由化學品﹑木槳或其他粘合劑等成分製成， 這些成份在微波爐下可能不安全，如牛皮紙袋有可能引起火災。一般來說，只有紙製品標明微波爐安全標籤外，其他都不應放入微波爐。

雖然玻璃和陶瓷一般都是可以放入微波爐的物料，但亦要留意器皿的樽口會或太窄，如裡面裝有的液體過熱，壓力有機會積聚導致爆炸。

資料來源：微博＠都市時報