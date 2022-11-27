彈簧棉枕、珍珠棉球枕、海棉枕洗衣機看似很方便，但其實有很多使用禁忌需要留意。近日，在 Facebook「爆廢公社公開版」就有網民分享，把枕頭放入洗衣機清洗後，一打開竟發現枕頭「炸開」，變成一煲米飯似的，才發現原來枕頭不能直接放入洗衣機，需要做多一個步驟。



枕頭「爆棉花」

Facebook「爆廢公社公開版」有網民分享，把枕頭直接放入洗衣機後，洗完出來發現枕頭變成爆谷或米飯般。原因是枕頭有機會在洗衣機的運轉過程中，拉鍊被打開後在洗衣機中鬆開，經過大量浸水和攪爛後就變成圖中的模樣。網民笑稱：「一看以為是電飯煲」。

（圖片來源：Facebook@爆廢公社公開版）

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枕頭一定要拿出去洗衣店洗？

其實根據枕頭的質地，部分也可以透過洗衣機清洗。因此洗枕頭前，必須要先看枕頭的標籤上，如機洗標籤沒有交叉和手洗符號，就代表可以放入機洗，不過記得裝入洗衣袋內，才再放入洗烹機，以免內芯材質移位。

另外，也可以考慮枕頭的材質，如羽絨枕只能乾洗；乳膠枕不能水洗和日曬；彈簧棉枕、珍珠棉球枕、海棉枕可以晾曬，但不能烘乾。清洗完畢後，也要留意不能用衣夾單獨夾在一個衣架上，最好保持平衡曬乾，以免內部的材料走位。

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（oghome 圖片）

資料來源：Facebook @爆廢公社公開版﹑早安健康