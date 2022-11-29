內地網紅介紹Steam工具遭網民圍插、只怕一個色色功能被取消？
Steam 桌布引擎｜國際知名的遊戲平台 Steam 上面除了有大量電腦遊戲之外，其實還有不少實用的工具，其中一個相當知名的就有《Wallpaper Engine》，然而日前當一位內地影片創作者提及此款軟件時，卻遭到大批網民圍插，最終影片需要下架，而其粉絲數字亦不斷下跌。
敖廠長業配影片拿《Wallpaper Engine》對比設計軟件
敖廠長是一位在國內 Bilibili 以及 YouTube 上都相當受歡迎的影片製作人，多年來以風格獨特、內容深入的遊戲類型影片獲得不少 Fans 支持，然而其在日前發表的影片卻引來極大爭議。
事源在 25 日晚，敖廠長發表了題為《Steam 壁紙軟體淪為灰色地帶背後的辛酸》，內裡就講到 Steam 著名桌布管理、下載軟件《Wallpaper Engine》。
本來只是功能介紹並無不妥，但可惜《Wallpaper Engine》在 Steam 平台、尤其是中國內地版本而言有著特殊地位，事關可以從 Steam 工作坊下載他人上載的媒體內容作桌布，最重要是甚至可以搜尋到 18 禁的成人影片內容，讓國內「紳士」得以繞過有關當局的嚴密審查。
另一邊廂，敖廠長這影片細看之下卻明顯是有客戶付費的業配影片，影片大半時間都在強調《Wallpaper Engine》沒有審查、暗示其可以下載成人內容，並以此「亂象」襯托出另一國產圖像編輯軟件在圖源管理上做得如何「出色」。
網民為保 Steam 圍插敖廠長
影片一出，網民反應非常激烈，一來就是影片本身用《Wallpaper Engine》與設計軟件進行對比就已經突兀非常，單是以欠缺審查為理由踩低《Wallpaper Engine》的價值，卻又未能顯出該設計軟件的優秀之處，整條影片的內容都顯得十分尷尬，與敖廠長其他影片相比明顯不在一個水平之上。
另外最重要的一點，是國內本身可以下載相關 18 禁內容的渠道本身不多，《Wallpaper Engine》算是一個當局未曾封禁的灰色地帶之一，而當一位多達 700 萬人追蹤關注的影片創作人卻將之放到枱面，很大可能會引來當局進行審查，除了有可能令《Wallpaper Engine》在中國伺服器 Steam 被下架，嚴重的更有可能影響到 Steam 工作坊、以至整個 Steam 平台的安全。
因為牽連到的不止是成人影片的愛好者，而是廣大的遊戲用戶群，令國內網站對敖廠長罵聲四起，並掀起退訂潮，敖廠長於 Bilibili 的關注人數由 25 日晚上起不斷下跌，曾錄得單日跌幅 30 萬，目前的退訂數字甚至已迫近 60 萬大關，而在同一時間，贊助是次影片的設計軟件亦不斷收到負評轟炸。
為了平息眾怒，敖廠長已經將相關影片下架，但網上輿論依然在持續發酵，或者敖廠長的頻道需要沉寂一段時間了。