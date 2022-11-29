Steam 桌布引擎｜國際知名的遊戲平台 Steam 上面除了有大量電腦遊戲之外，其實還有不少實用的工具，其中一個相當知名的就有《Wallpaper Engine》，然而日前當一位內地影片創作者提及此款軟件時，卻遭到大批網民圍插，最終影片需要下架，而其粉絲數字亦不斷下跌。



敖廠長業配影片拿《Wallpaper Engine》對比設計軟件

敖廠長是一位在國內 Bilibili 以及 YouTube 上都相當受歡迎的影片製作人，多年來以風格獨特、內容深入的遊戲類型影片獲得不少 Fans 支持，然而其在日前發表的影片卻引來極大爭議。

事源在 25 日晚，敖廠長發表了題為《Steam 壁紙軟體淪為灰色地帶背後的辛酸》，內裡就講到 Steam 著名桌布管理、下載軟件《Wallpaper Engine》。

（圖 YouTube）

本來只是功能介紹並無不妥，但可惜《Wallpaper Engine》在 Steam 平台、尤其是中國內地版本而言有著特殊地位，事關可以從 Steam 工作坊下載他人上載的媒體內容作桌布，最重要是甚至可以搜尋到 18 禁的成人影片內容，讓國內「紳士」得以繞過有關當局的嚴密審查。

《Wallpaper Engine》可以從 Steam 工作坊下載到 18 禁的成人影片內容

另一邊廂，敖廠長這影片細看之下卻明顯是有客戶付費的業配影片，影片大半時間都在強調《Wallpaper Engine》沒有審查、暗示其可以下載成人內容，並以此「亂象」襯托出另一國產圖像編輯軟件在圖源管理上做得如何「出色」。

網民為保 Steam 圍插敖廠長

影片本身用《Wallpaper Engine》與設計軟件進行對比就已經突兀非常（圖 YouTube）

影片一出，網民反應非常激烈，一來就是影片本身用《Wallpaper Engine》與設計軟件進行對比就已經突兀非常，單是以欠缺審查為理由踩低《Wallpaper Engine》的價值，卻又未能顯出該設計軟件的優秀之處，整條影片的內容都顯得十分尷尬，與敖廠長其他影片相比明顯不在一個水平之上。

真正引起問題的，是《Wallpaper Engine》有等如無的審查機制，是國內人士夾帶「違禁內容」的渠道（圖 Steam）

另外最重要的一點，是國內本身可以下載相關 18 禁內容的渠道本身不多，《Wallpaper Engine》算是一個當局未曾封禁的灰色地帶之一，而當一位多達 700 萬人追蹤關注的影片創作人卻將之放到枱面，很大可能會引來當局進行審查，除了有可能令《Wallpaper Engine》在中國伺服器 Steam 被下架，嚴重的更有可能影響到 Steam 工作坊、以至整個 Steam 平台的安全。

因為牽連到的不止是成人影片的愛好者，而是廣大的遊戲用戶群，令國內網站對敖廠長罵聲四起，並掀起退訂潮，敖廠長於 Bilibili 的關注人數由 25 日晚上起不斷下跌，曾錄得單日跌幅 30 萬，目前的退訂數字甚至已迫近 60 萬大關，而在同一時間，贊助是次影片的設計軟件亦不斷收到負評轟炸。

持續受到一星負評轟炸，目前該軟件的評分已低至冰點（網上截圖）

為了平息眾怒，敖廠長已經將相關影片下架，但網上輿論依然在持續發酵，或者敖廠長的頻道需要沉寂一段時間了。