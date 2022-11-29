iPhone摺機｜手機市場明顯有發展新方向之意，各種可摺疊式的手機在不同品牌中應運而生，唯獨 iPhone 遲遲未有摺機面世。近日，外媒 Patently Apple 就從 Apple 最新的專利報告中，發現申請有關於螢幕摺疊的技術，而且是能自我修復摺痕的螢幕，令一眾期待 Apple 推出摺疊 iPhone 的果迷非常興奮。



摺疊螢幕手機﹑平板電腦

在手機螢幕不斷加大的發展下，推出了螢幕摺疊的手機，令手機能提供大螢幕之餘，也能保持易於攜帶的尺寸。不過，螢幕摺疊手機推出至今，也有很多用家擔心螢幕的摺痕而卻步，而現時的凹折設計的摺疊手機，的確在長期使用下難以避免會出現螢幕摺痕。

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根據 Patently Apple 的報導，Apple 最近向美國專利商標局提出文件，申請螢幕摺痕自我修復顯示技術，並點出將可應用在 iPhone﹑iPad 或 MacBook 上。Apple 這個技術是透過新加的螢幕外層，當為手機充電時的電流通過，透過運用外在環境的光線或熱力的刺激，就會促進特殊導體進行自我修復。目的是為了改善摺疊螢幕時出現的摺痕問題，提升用家使用摺機的感觀。

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iPhone摺機概念圖（圖片來源：Apple Insider）

幾時見到 Apple 螢幕摺疊產品？

根據郭明錤早前的分析，如果 Apple 能克服所有可摺疊手機的技術問題，最早將可能在 2023 年發布可摺疊 iPhone，而預計價格將會高達 1500 美元以上（約$11,717）。不過就最新的專利申請看來，Apple 並未打算急於推出摺疊 iPhone，而且第一款的摺疊裝置也未必是手機，更有可能是 iPad 或 MacBook。或有可能如

資料來源：Patently Apple﹑Apple Insider