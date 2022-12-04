出街最怕手機無電，明明已經用上較新款的 iPhone，但使用一段時間後，電池續航力都明顯下降。就算更新 iOS﹑減少打機睇片，仍發現電量倒水，其實可能是和你使用習慣有關。



定期關閉背景 App

有多少用家有定期會上拉 iPhone 螢幕，呼叫出所有已開啟的 App，並關閉一些當時沒在使用的 App 的習慣。這看似是良好的使用習慣，但原來 Apple 官方表示這有機會影響到電池續航力。

有多少人習慣定期關閉背景App（Google圖片）

Apple 指，當開啟 App 後，很多時間都會在背景待命，以便用家打開時更有效率使用。而很多用家誤解，以及 App 在背景待命時會像「旋轉木馬」般持續運作，其實更多時候是變成「凍結」的狀態，並不會耗電。當用家經常關閉背景 App 時，iPhone 就會重新打開一次再關閉該 App，反而會更消耗電量，甚至影響電池壽命。

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美國消費者組織 Consumer Reports，就針對性地提供了 7 招小撇步，絕大部份都是圍繞如何減少屏幕以及上網時所產生的電力。教大家如何幫手機慳電，以及增加電池續航力。

另一個比較簡單的 iPhone 慳電方法，就是在「設定」＞「電池」中查看 App 的使用效率，如發現有 App 的用電高過 20%，就需要正視使用情況，可能用家使用過多，導致耗電嚴重。

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資料來源：The Sun