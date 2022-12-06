航空漫遊｜互聯網已經成為現代人生活不可或缺的一部份，是故不少人都會對「斷網」感到抗拒，其中就包括在旅行時於航機上的多個小時。

而隨著技術進步，近年在航行中的飛機上網已非新事，不過我們今次測試的，是更加少人試過的「航空漫遊」數據服務！



航空漫遊上網原理

在飛機上網，在過去幾年已非新事，但絕大多數都是指付費購買航空公司在機內提供的 Wi-Fi 網絡使用權，但其實只要用戶所購買的漫遊計劃有包括「航空漫遊」的話，在飛機起飛之後就可以利用手機直接以漫遊數據上網，不需要額外的購買／登記／登入等程序，實在便捷得多。

在連線技術方面，航空漫遊與航機上提供的 Wi-Fi 連線其實並沒有太大分別（圖 AeroMobile）

在連線技術方面，與航機上提供的 Wi-Fi 連線其實並沒有太大分別，同樣是先由飛機的天線與人造衛星溝通再進行訊號收發，之後再以專用的數據天線對飛機內發射 3G／4G 流動數據訊號，只不過因為不需再經由航機內的 Wi-Fi 路由器，在連接上更為直接了當 。

航空漫遊實機測試

《香港01》科技記者今次就到國外工幹，選用了 SmarTone 的漫遊數據多日通（蔡浩騰 攝）

原理就大致明暸，但實際使用體驗又如何？《香港01》科技記者今次就到國外工幹，選用了 SmarTone 的漫遊數據多日通，其中較貴價（＄268／7+1日、＄478／14+1日）的較高價環球地區漫遊計劃就加送了航空漫遊服務，而據悉同樣的服務在別家電訊商是需要另外加購的。

SmarTone 網站顯示較高價的計劃以歐、美、加地區為主，然而據我們所知，此計劃是涵蓋全球的，亦即亞太區同樣適用（圖 SmarTone）

當航機起飛後不久，隨即收到 SmarTone 方面發出的漫遊數據啟動 SMS，同時手機接收的網絡亦轉為航機漫遊專用的 AeroMobile，並可以正常上網。

由於是衛星連接的關係，當然不能期望航機漫遊時的網速可以與地上時的速度一樣，同時亦會相對不穩定，我們以測速 App 得出的平均數據速度約為 1～2 Mbps。

測速時的下載速度平均為 1~2 Mbps 左右，但其實不算穩定，這點即使是機上 Wi-Fi 都同樣會遇到（蔡浩騰 攝）

以此網速，記者可以用來正常於 WhatsApp 進行文字交流、上網看新聞等等，同時我們亦成功以此連線播放 YouTube 影片（但其實有點浪費網路資源，不太建議）。

優勢與限制

以航機上的上網體驗而言，AeroMobile 提供的航空漫遊網絡算頗令人喜出望外，然而此技術仍然會受不少外在因素影響，例如使用人數、座位位置等等，最為明顯的限制，在於當飛機未能接收到衛星訊號時，上網訊號都會出現中斷情形，對一些連續性的操作，例如串流會帶來相當大的影響。

由於衛星連線的關係，航空漫遊的訊號有中斷情況實屬正火月

然而航空漫遊本身的可貴之處就在於「保持連線」，尤其是航行時間相對較長的美、加航線上，乘客如果需要與親友保持緊密聯絡，又或是商務客需要快速地處理工作，航空漫遊功能就變得十分實用。