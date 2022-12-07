手機儲存用家大量的個人資料，稍一不慎就很可能被黑客有機可乘。近日，資訊安全公司「Synopsys」的網絡安全研究中心，就發現 Google Play 上有三隻 App，可能會令用戶的個人資料外洩。



根據 Security Week 的報導，「Synopsys」最新的報告中指出，他們發現 Google Play 中的「Lazy Mouse」、「PC Keyboard」、「Telepad」三款 App 的身份驗證機制很弱，共有多達 7 個安全漏洞。編號從CVE-2022-45477到CVE-2022-45483，當中發現有3個漏洞危險程度評分高達9.8分（滿分為10），這意味著黑客可以在沒有身分驗證許可下，竊取用戶手機的資料。

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（Google Play 截圖）

「Synopsys」解釋，這三個 App 主要作用都是遠端遙控電腦（Remote Desktop），因此用戶會透過 App 進入電腦，控制個人電腦輸入內容，當黑客入侵後，就可以利用漏洞同時查看同戶的電腦。

三款 APP 合計已共有 200 萬次下載量，而「Lazy Mouse」、「PC Keyboard」仍在 Google Play 上架，因此「Synopsys」呼籲手機中有這些 App 的用戶，應馬上刪除，以避個人資料外洩。

資料來源：Security Week

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