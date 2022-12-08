Sudio N2 Pro｜Anker LIBERTY 4｜Pamu Slide 2｜Nokia Comfort Earbuds｜藍牙耳機12月新作短評｜像AirPods Pro 2 這類True Wireless 全無線藍牙耳機，已經是網民每日出街返工返學的必需品。所以每個月都會有大量新款式藍牙耳機推出市面，現在就為你推介4款最新款式。



Sudio N2 / N2 Pro｜抵玩又靚仔

瑞典品牌Sudio走北歐簡約型格路線，用色豐富但不過度鮮豔，最新作Sudio N2 / N2 Pro的耳機盒像個眼影盒，輕身啞色機面上有品牌名稱的刻印，此外就沒有多餘的設計。耳機屬AirPods Pro式有柄設計，指向性收音咪令通話更清晰；N2為半開放式／N2 Pro是有耳膠、支援ANC主動降噪的進階版，後者的低音非常雄厚，好此道者必然一聽鍾情。

Sudio N2 Pro＄649。

+ 2

Sudio N2 Pro 產品功能：3種不同尺寸耳膠／防水 IPX4／多點藍牙連接／播放時間長達 6 小時，總計 30 小時／10mm 動圈單元／阻抗32Ω @ 1kHz／靈敏度101dB @ 1kHz／4色機身選擇／$649



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Sudio N2 半開放式設計



以為好貴但原來比Apple同類商品平成千蚊，Sudio N2 Pro賣＄649、Sudio N2 $499。兩者同樣有IPX4防水機身，N2 Pro 擁有ANC降噪能力，而Sudio N2則為AirPods 3那種沒有耳膠、掛在耳道上面的半開放式耳機，適合做運動時使用，更有開放感。而且其配色更加可愛，比如圖中的薰衣草紫色，很可愛吧？

Sudio N2 $499 （鍾世傑攝）

Sudio N2主機加了一層矽膠保護套，增加耳機跟耳朵間磨擦力，不易掉失。（鍾世傑攝）

Sudio N2 產品功能：開放式耳塞／防水 IPX4／多點藍牙連接／穿孔矽膠套／播放時間長達 6 小時，總計 30 小時／10mm 動圈單元／阻抗32Ω @ 1kHz／靈敏度101dB @ 1kHz／4色機身選擇／$499



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pamu Slide 2｜眾籌耳機2代目

pamu這個耳機品牌，要追溯到2019年，在kickstarter收集了5千萬美元造機。而pamu Slide 2雖然已不再是集資作品，不過就是傳奇款式的正式2代目，各種功能都有強化。比如加設了最強達42dB的ANC降噪，Audio Passthrough通透模式等。使用10mm PEN+Titanium 動圈單元，記者覺得其音色很年輕節奏感清爽、低音震撼但不over。

自己最喜歡機盒底部這條「能量棒」，會以格仔LED白光燈去顯示電量，好有打機feel。

「能量棒」以格仔LED白光燈去顯示電量，好有打機feel。

「能量棒」

pamu Slide 2 產品功能： 10mm PEN+ Titanium單體｜ IPX4防水｜降噪能力 -42 dB｜HearID ANC 自適應降噪｜藍牙5.2｜電量 6.5小時｜充電盒26小時｜3色選擇｜$899



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Soundcore by Anker LIBERTY 4｜出色通話+運動偵測

很多人覺得Anker這品牌本來是出充電、機殼等配件，就以為它們只是「順便出埋」耳機，其實Anker無線耳機副線Soundcore，尤其是艦艇系列LIBERTY 在耳機界有一定支持者，最新作Anker LIBERTY 4更有很多人期待。

新作Anker LIBERTY 4使用ACAA 3.0 同軸動圈單元（2個動圈二合一），令到低中高三頻失真極少，而且音場廣闊，且使用了有柄設計，通話時人聲非常清晰，記者在巴士戴口罩通話，對方也表示收音實淨。

LIBERTY 4更首次加入 360° 沉浸式空間音訊，其耳機內側有光學傳感器，配戴後能偵測各種心率、脈絡等運動健康數據。軟硬兩者實力也非常高。

LIBERTY 4耳機內側有光學傳感器，配戴後能偵測各種心率、脈絡等運動健康數據。（鍾世傑攝）

Anker LIBERTY 4 產品功能： ACAA 3.0 同軸雙單體 (9.2 毫米 + 6 毫米）｜HearID ANC 自適應降噪｜藍牙5.3｜LDAC、AAC 及 SBC 編碼帶來最佳音效｜通透模式增強環境聲音而毋須除下耳機｜電量 9 小時/ 開主動降噪後 7 小時｜充電盒28 小時／24 小時｜雙色選擇：午夜黑、霜花白｜$1,299



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Nokia Comfort Earbuds｜親民價超實用

最近Nokia也推出了兩款價錢親民到不可想像的平價機，當中圓球型的Nokia Comfort Earbuds非常貼耳好戴，而花曬柄型的Nokia Lite Earbuds則通話水準高一點。音色中上，沒有明顯的弱點，最重要是只賣$148及$128。

Nokia Lite Earbuds使用花曬柄式設計，通話更出色，而且更平多廿蚊，抵用到cry。

Nokia Comfort Earbuds 及 Nokia Lite Earbuds 產品功能：10mm動圈單元 ｜藍牙5.1｜電量連充電盒共29小時｜ Comfort Earbuds $148 Lite Earbuds $128



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ANC降噪藍牙耳機．6大選購貼士

+ 4

1. ANC降噪能力／能夠調校降噪程度



2. 電池續航力



3.音質比較／支援編碼制式



4.藍牙版本是否夠新



5.將會上班用？運動用？



6.防水／快充／無線充電等額外功能

