A.I.繪畫流行度愈來愈熱，最近連女生愛用的修圖App《美圖秀秀》都已經做到一鍵A.I.繪圖，零門檻、零成本超易玩，難怪紅透社交媒體。那如果A.I.繪圖遇上日本AV女優，又會變出甚麼有趣的東西呢？馬上試玩一下！



美圖秀秀 AI 作畫、4 步AV女優河北彩花變身「AI女優」

玩法簡介：早前歐美推出的AI繪畫app，都需要近10美元月費訂閱才能使用，但最近《美圖秀秀》app就內建了「測試版 AI 繪畫功能」，已經有裝 App的人，更新後就可立即玩到、費用全免，且近日美圖再追加影片玩法，以下講解簡單 4 個步驟：👇👇👇

AV女優河北彩花，一鍵變身AI女優

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暫時A.I.仍然懂得認字，都是當它們是圖像去處理，封面字全都變成有趣的符號。

三上悠亞

美圖秀秀內建了3個不同畫風的「A.I.繪圖師」，1個傾向寫實、有個比較似漫畫，而右下角那位我覺得創意最強，常會二創出一些意想不到的背景跟衣服，很好玩。

夢乃愛華

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5組有趣的試相😂😂

+ 5

不只人物可以A.I.化，其實給美圖A.I.一些死物相片，比如AV界名物「魔鏡號」以及「哪個泳池」做背景，也會生出好玩的東西。美圖A.I.不知為何要幫泳池加一條獨木橋，而女生的服裝就變得好密實。另外，不知大家有沒有留意，美圖A.I.很喜歡在背景加上白雪。

最後再來試試將AV片另一名物：Magic Mirror 魔鏡號漫畫化！點擊入去睇睇，背景中的車子變得好有趣。