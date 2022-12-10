日本扭蛋｜重回日本旅遊，在再體驗當地的美食、又可以瘋狂購物之後，手上總會多出大量硬幣，而消滅這些硬幣的最佳辦法，就莫過於扭蛋了。

日本的扭蛋至今非常盛行，除了街頭巷尾都有的零星扭蛋機，更慢慢發展出各式的扭蛋「專門店」，如果閣下深愛此道，以下為大家介紹、位於東京池袋區的 2 大扭蛋集中景點就千萬不要錯過！



【1】破紀錄之「扭蛋百貨」！ガシャポンのデパート 池袋總本店

地址：東京都豊島区東池袋3-1-3 池袋 Sunshine City World Import Mart Bldg.（サンシャインシティ ワールドインポートマートビル）3F

是次要介紹的扭蛋人氣景點，都分別位於池袋的大型商場 Sunshine City 內，首先要介紹的就是才剛開幕不久的扭蛋百貨（ガシャポンのデパート）的池袋總本店。

扭蛋百貨在關東、關西都有大量分店，但池袋總本店最特別之處在於其佔地最大，同時號稱提供多達 3000 部以上的扭蛋機，數量破健力士世界紀錄，就算對扭蛋無愛，去到現場都會為其數量所折服，密密麻麻的扭蛋機當成打卡背景都十分適合。

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【2】集中、簡約的「扭蛋森林」！

地址：東京都豊島区東池袋3-1-3 池袋 Sunshine City ALTA（サンシャインシティアルタ） 1F

扭蛋百貨的扭蛋機雖多，但就因為數量多、佔地廣，予人的感覺更似一個扭蛋主題公園多過扭蛋專門店，如果真心只是為了扭蛋而去的話，位於 Sunshine City 一隅的百貨公司 ALTA 內的扭蛋森林（ガチャガチャの森）絕對會是更佳選擇。

雖然扭蛋森林池袋店的扭蛋機數量「只有」約 1240 台，遠未能與扭蛋百貨相比，但好處就在於機器擺放夠集中，在種類夠多之餘每部都絕不重覆。

同時最令扭蛋迷興奮的，是在此的扭蛋機有著明細的分類，除了動漫作品，每個小區都會有自己的主題，例如「環保袋」、「小動物」、「食物模型」，還有一些是較「意味不明」的扭蛋，可以更集中地扭自己心目中的扭蛋。

兩大扭蛋景點如何去？

就如上面提到，兩大人氣扭蛋店都位於池袋地標 Sunshine City 範圍之內，該處位於兩條鐵路線附近，從池袋站、東池袋站步行至此亦不過是 5～10 分鐘時間左右，而且位置顯眼，算是十分方便到訪的景點。