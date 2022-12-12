雙12年尾優惠｜豐澤／百老匯25件推介低至16折　優惠碼再減$200

雙12 和聖誕節優惠一拼襲來，豐澤推出「年終購物折」活動，一連7日都有不同主題的快閃，當中包括 Switch OLED﹑Logitech G923賽車方向盤﹑Dyson 風筒等。而百老匯亦正舉行「開關祭」，只要在活動期間買指定牌子或型號產品，就可以免費獲贈指定 Miffy 造型禮品，超過 30 款 Miffy 禮品可以帶走。



由即日起至12月18日，「年終購物折」每日都有不同的主題產品折扣，如視聽娛樂﹑家電﹑廚房電器等，超過800件產品亦同步推出折扣，低至16折，最適合用來揀選聖誕禮品。

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另外，在活動期間，只要購物滿指定金額，就可以輸入「DOUBLE12」優惠碼，全單額外再減$200。同時，買任何產品，可以用低至 24 折換購優惠，加購 26 款產品，如SONY WI-C100耳機﹑DELONGHI 暖風機﹑Philips HX6808聲波震動電動牙刷。

由即日起至2023年3月21日，只要購買百老滙指定牌子及型號的家電﹑電腦﹑手機等產品，就可以免費獲贈指定Miffy造型禮品。另外由即日起至2023年1月2日，百老匯在銅鑼灣 Fashion Walk 商場設大型 Miffy 聖誕裝置，「Miffy Make A Wish」的禮品也會在會場展示。喜歡 Miffy 的話，聖誕就不會錯過這打卡位。

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