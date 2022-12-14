iOS 16.2必升｜Apple Music即唱K．Freeform記事．14 Pro獨家功能
iOS 16.2｜iPhone 用家注意，Apple 在 12 月 12 日發布 iOS 16.2 更新，提供多達10個實用新功能及效能改善 ！比如全新概念的memo pad「無邊記」，Apple Music 可「即唱」卡拉OK！而lock screen 鎖定畫面更多實用小工具，iPhone 14 Pro / Pro Max 的AOD 常亮屏幕更有獨家新功能。
新功能01｜Apple Music 「即唱」收錄大量廣東歌
隨 iOS 16.2 更新開始，用戶將可以在 Apple Music 上使用「即唱」功能，使用該功能時，可以獨立調整原曲的人聲音量，甚至只播放伴奏音樂，有如去 K 房般。Apple 更準備了超過 50 張即唱專屬歌單，且不只歐美歌曲，香港用家也可馬上點唱大量廣東歌如： MC 張天賦《記憶棉》、林家謙《下一位前度》、Mirror《Warrior》、姜濤《蒙著嘴說愛你》、呂爵安《E先生 連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》等等。
「Apple Music 即唱」功能包括：
1）可調整人聲：用户現可控制歌曲的人聲音量。Apple Music 收錄的數百萬首歌曲中，用戶可以跟著原唱聲音伴唱、自己主唱，或是混合伴唱。
2）實時歌詞：用户可利用動畫歌詞高唱心水歌曲，動畫歌詞會隨歌唱聲節奏起舞。
3）背景人聲：同步唱出的人聲可與主唱分開顯示，讓用户更容易跟唱。
4）同框對唱：畫面兩側會顯示多位歌手，讓用户更輕鬆跟唱對唱或合唱歌曲。
Apple Music 即唱｜iOS 16.2新功能 屋企隨時唱K！唱大熱廣東歌
新功能02｜「無邊記 Freeform 」memo pad
「無邊記 Freeform 」是一款全新概念的記事簿 app，最簡單的解釋，就是限制多多的「單行簿」從此變成沒有限制的畫簿，隨意在白板上以視覺化的方式記下文字、圖案（支援 Apple Pencil），而且並沒有「頁數」這限制，有如一張永無盡頭的白板，可以一直寫下去。而且它支援iCloud合作，你可以邀請使用 iPhone、iPad 和 Mac 的組員一同在上面創作，而且支援同步「多工處理」，比如在iPad上一邊FaceTime，並同時合同創作。
新功能03｜iPhone 14 Pro 系列常亮屏幕可關閉桌布
iPhone 14 Pro 系列的 AOD (Always On Display) 永遠顯示功能常亮屏幕，可在lock screen待機後仍然以1Hz刷新率的低耗電模式，繼續顯不時間、通知等實用資訊，iOS 16.2更新後，於設定「永遠顯示」頁面內，可個別選擇是否顯示桌布（開啟後將變成黑色背景）及通知。
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新功能04｜iCloud 進階資料保護
個人資料保護是重中之重，iOS 16.2 針對用戶存放於iCloud雲端，還有用家合作時的端對端加資訊交換提供了「進階資料保護」功能，確保資料在傳輸過程中不會被竊取外流，資訊加密後，難聽講就算蘋果Server被hack，黑客也無法讀取你的隱私。（此功能暫時未能於香港區使用）
新功能05｜鎖定畫面新Widet：「用藥」、「睡眠」提醒工具
iOS 16的新版鎖定畫面可自定Widget 小工具，iOS 16.2再追加了提醒你「用藥」以及「睡眠」這2款新工具，管理睡眠資訊以及用藥排程。
新功能06｜AirPods 開放所有人10分鐘
聖誕Party影完大合照，你或會將AirDrops存取權限set為「所有人」，方便將相片及file傳給大家，如果之後忘了關閉，也會怕對方傳來奇奇怪怪的東西。iOS 16.2更新後，開放給「所有人」功能將改為「開放所有人10分鐘」，時限一到 AirDrop 權限就會收回。這功能早前率先在中國市場上架，曾引起不少恐慌，其實平常心看，是相當好的改良。
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新功能07｜通知顯示樣式更易睇
更新為 iOS 16 後，lock screen通知樣式可在：數量、堆疊或列表3種形式中自由選擇，但很多用家就不習慣要以手指由下向上Slide一下才可通知，Apple從善如流，現在 iOS16.2 更新後可直接看到所有通知列表，不用再向上滑一下。
新功能08｜備忘錄多人共用：追加參與者游標
iOS16中的「備忘錄 App」可透過iCloud與其他人共享編輯文件權利，更新後新增一個「參與者游標」選項，可以看到那個人、正在那個位置修改文章，備忘錄中剛更新的文字會追加淺色底，並顯示由誰編輯及編輯時間。
新功能09｜Siri無聲回應
有沒有試過錯誤啟動Siri，數碼助手的女聲忽然講話，令你無比尷尬？更新為 iOS 16.2 之後，終於有「Siri 無聲回應」功能，以及 Siri 就能單靠文字回覆你，無聲勝有聲。更新後進入：「設定」>「Siri 與搜尋」 >「Siri 回應」，再改成「偏好無聲回應」即成。
iOS 16.2 支援機種有那款？
iPhone X／iPhone XR／iPhone XS／iPhone XS Max／iPhone 11／iPhone 11 Pro／iPhone 11 Pro Max／iPhone 12 mini／iPhone 12／iPhone 12 Pro／iPhone 12 Pro Max／iPhone 13 mini／iPhone 13／iPhone 13 Pro／iPhone 13 Pro Max／iPhone 14／iPhone 14 Plus／iPhone 14 Pro／iPhone 14 Pro Max／iPhone 8／iPhone 8 Plus／iPhone SE（第 2 代）／iPhone SE（第 3 代）
Apple Music開唱功能要付費嗎？
只要是 Apple Music 的訂閱用戶就能免費使用。
哪些 Apple 裝置可以使用 Apple Music
適用在 iPhone、iPad 和 Apple TV 4K 設備上，系統需要 iOS 16.2、iPadOS 16.2、tvOS 16.2 或以上版本。
可以多人一齊使用嗎？
可以，只要開對唱功能，會在畫面兩側顯示。