iOS 16.2｜iPhone 用家注意，Apple 在 12 月 12 日發布 iOS 16.2 更新，提供多達10個實用新功能及效能改善 ！比如全新概念的memo pad「無邊記」，Apple Music 可「即唱」卡拉OK！而lock screen 鎖定畫面更多實用小工具，iPhone 14 Pro / Pro Max 的AOD 常亮屏幕更有獨家新功能。



新功能01｜Apple Music 「即唱」收錄大量廣東歌

隨 iOS 16.2 更新開始，用戶將可以在 Apple Music 上使用「即唱」功能，使用該功能時，可以獨立調整原曲的人聲音量，甚至只播放伴奏音樂，有如去 K 房般。Apple 更準備了超過 50 張即唱專屬歌單，且不只歐美歌曲，香港用家也可馬上點唱大量廣東歌如： MC 張天賦《記憶棉》、林家謙《下一位前度》、Mirror《Warrior》、姜濤《蒙著嘴說愛你》、呂爵安《E先生 連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》等等。

新功能01｜Apple Music 「即唱」收錄大量廣東歌

「Apple Music 即唱」功能包括：



1）可調整人聲：用户現可控制歌曲的人聲音量。Apple Music 收錄的數百萬首歌曲中，用戶可以跟著原唱聲音伴唱、自己主唱，或是混合伴唱。



2）實時歌詞：用户可利用動畫歌詞高唱心水歌曲，動畫歌詞會隨歌唱聲節奏起舞。



3）背景人聲：同步唱出的人聲可與主唱分開顯示，讓用户更容易跟唱。



4）同框對唱：畫面兩側會顯示多位歌手，讓用户更輕鬆跟唱對唱或合唱歌曲。



Apple Music 即唱｜iOS 16.2新功能 屋企隨時唱K！唱大熱廣東歌

新功能02｜「無邊記 Freeform 」memo pad

「無邊記 Freeform 」是一款全新概念的記事簿 app，最簡單的解釋，就是限制多多的「單行簿」從此變成沒有限制的畫簿，隨意在白板上以視覺化的方式記下文字、圖案（支援 Apple Pencil），而且並沒有「頁數」這限制，有如一張永無盡頭的白板，可以一直寫下去。而且它支援iCloud合作，你可以邀請使用 iPhone、iPad 和 Mac 的組員一同在上面創作，而且支援同步「多工處理」，比如在iPad上一邊FaceTime，並同時合同創作。

新功能02｜「無邊記」memo pad

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新功能03｜iPhone 14 Pro 系列常亮屏幕可關閉桌布

iPhone 14 Pro 系列的 AOD (Always On Display) 永遠顯示功能常亮屏幕，可在lock screen待機後仍然以1Hz刷新率的低耗電模式，繼續顯不時間、通知等實用資訊，iOS 16.2更新後，於設定「永遠顯示」頁面內，可個別選擇是否顯示桌布（開啟後將變成黑色背景）及通知。

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新功能04｜iCloud 進階資料保護

個人資料保護是重中之重，iOS 16.2 針對用戶存放於iCloud雲端，還有用家合作時的端對端加資訊交換提供了「進階資料保護」功能，確保資料在傳輸過程中不會被竊取外流，資訊加密後，難聽講就算蘋果Server被hack，黑客也無法讀取你的隱私。（此功能暫時未能於香港區使用）

新功能05｜鎖定畫面新Widet：「用藥」、「睡眠」提醒工具

iOS 16的新版鎖定畫面可自定Widget 小工具，iOS 16.2再追加了提醒你「用藥」以及「睡眠」這2款新工具，管理睡眠資訊以及用藥排程。

新功能06｜AirPods 開放所有人10分鐘

聖誕Party影完大合照，你或會將AirDrops存取權限set為「所有人」，方便將相片及file傳給大家，如果之後忘了關閉，也會怕對方傳來奇奇怪怪的東西。iOS 16.2更新後，開放給「所有人」功能將改為「開放所有人10分鐘」，時限一到 AirDrop 權限就會收回。這功能早前率先在中國市場上架，曾引起不少恐慌，其實平常心看，是相當好的改良。

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新功能07｜通知顯示樣式更易睇

更新為 iOS 16 後，lock screen通知樣式可在：數量、堆疊或列表3種形式中自由選擇，但很多用家就不習慣要以手指由下向上Slide一下才可通知，Apple從善如流，現在 iOS16.2 更新後可直接看到所有通知列表，不用再向上滑一下。

新功能08｜備忘錄多人共用：追加參與者游標

iOS16中的「備忘錄 App」可透過iCloud與其他人共享編輯文件權利，更新後新增一個「參與者游標」選項，可以看到那個人、正在那個位置修改文章，備忘錄中剛更新的文字會追加淺色底，並顯示由誰編輯及編輯時間。

新功能09｜Siri無聲回應

有沒有試過錯誤啟動Siri，數碼助手的女聲忽然講話，令你無比尷尬？更新為 iOS 16.2 之後，終於有「Siri 無聲回應」功能，以及 Siri 就能單靠文字回覆你，無聲勝有聲。更新後進入：「設定」>「Siri 與搜尋」 >「Siri 回應」，再改成「偏好無聲回應」即成。