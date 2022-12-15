WhatsApp 6大新功能｜疫情後的時代，視像／多人網上通話已成為常態，無論工作﹑上課，還是和移民的朋友聯絡都會用到這功能。WhatsApp 近日更推出新功能，加強群組通話效率，更把視像通話功能加大到支援 32 名使用者。



WhatsApp 今次加入的新功能，主要是針對群組通話和視像通話，一口氣和通話人數增加 4 倍到 32 。由於通話人數的提高，所以用戶可以在通話期間，單獨向某成員傳送訊息或將其靜音。另外在通話過程中，用家終於可以透過分享連結，讓新的用戶加入。

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WhatsApp 新功能：



1）32 位使用者通話功能：如同語音通話功能，您現在在手機上最多可以與 32 位使用者進行視像通話，人數為先前的四倍



2）向通話成員傳送訊息或將其靜音長按成員會將影片或音訊動態消息放大，您可以在通話進行期間，單獨向此成員傳送訊息或將其靜音



3）通話連結：無論是進行臨時或是排定的通話，都可以透過分享通話連結讓使用者輕鬆加入群組通話



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👇👇WhatsApp 將加入「Message Youself」功能👇👇

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同時，WhatsApp 也針對設計進行變更，包括把正在說話的用家，加入彩色聲音波形，令其他人輕鬆辨識說話的成員。如新成員加入對話，就會在通話中彈出橫幅通知。而約在新年會開放，iOS 系統上的子母畫面功能，可縮小通話中的視像畫面，令用家可以輕鬆進行多工處理。

資料來源：WhatsApp