英國調查丟棄手機原因｜13個問題令手機壞掉　不能充電問題最嚴重

手機品牌每年都最少出一款新手機，不論是旗艦機，還是入門機，都有人會追新款，但又有沒有過每年被丟棄的手機有多少呢？國際電子設備廢料論壇上，有講者分享 2022 年預計有 53 億部手機被當廢物丟棄。Green Smartphones 就針對這問題，調查了用家丟棄手機的原因。



Green Smartphones 發現， 手機被丟掉很大部分的情況是，手機完全壞掉，或出現問題令用家需要換機。而透過 Google 搜索數據，找出用戶抱怨手機的不同問題，發現當中有 13 個原因令手機損壞，而最主要有的是不能充電。

👉暖風機起火 內地市民直接淋水救火即爆炸｜家電起火正確處理方法

1）手機無法充電 33％

2）觸控螢幕失靈 10％

3）喇叭失靈 9％

4）過熱 9％

5）咪克風損壞 8％

6）電池續航力縮短 7％

7）相機鏡頭失靈 7％

8）不能連上 Wi-Fi 7％

9）藍牙失靈 4％

10）不能控制音量 2％

11）電源掣失靈 2％

12）不能定位 1％

13）無線充電失靈 1％



Green Smartphones 的調查可見，最多人因為不能充電，認為已經損壞而丟掉手機。不過Green Smartphones 指出，最常見的其實是有灰塵底碎屑進入充電口，只要清理好也有機會自行維修。同時，無線充電技術的出現，令用家可以改用這方法充電，而且很少聽到用家說無線充電失靈（在排行榜中亦只有1％）。

資料來源：GreenSmartphones

👇消委會測試5G手機48部｜$4000元款式與萬五蚊旗艦機打成平手👇