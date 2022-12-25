天氣寒冷Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機實測｜天氣近月轉冷，差不多每一天氣溫只得單位數字溫度，一台實用的暖風機實在是非常重要。Philips最新推出Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機，不單有暖風功能，非常適合如此寒冷的天氣。而且更有吹送潔淨暖風及涼風功能，全年都適用。記者早前就將新機入手，於最寒冷的週末實測兩天，究竟新機好用與否？



官方指Philips Air Performer 3合1風扇暖風空氣清新機，是全球首款運用AI人工智能技術三合一冷、暖風、空氣清新機。用家只需要開啟Auto+功能，即可因應環境狀況自動淨化室內空氣、調節冷風及暖風，更會根據環境分析室外的數據，度身訂造最適合你生活習慣的方案，不單可減少噪音及更減少能源消耗。另外，它內置的空氣淨化功能亦十分高效，官方指高達每小時270立方米的潔淨空氣輸送率，將淨化後的空氣吹到房間中每個角落，只需6分鐘便能有效淨化範圍高達10平方米(約100平方尺) 的空間。

Philips Air Performer三合一風扇暖風空氣清新機功能非常齊全，非常適合最近寒冷的天氣使用。（林勇 攝）

超實用Air+ app

記者非常喜歡風扇上的屏幕，不單有齊所有必要資料顯示，亦因機內擁有sensor感應房間中的微細粒子 （PM2.5）和過敏原的數目，及氣體（揮發性有機化合物／異味）、溫度和濕度等數據，都可以在機上以顯示（藍、紫、紫紅及紅分別代表優良、普通、欠佳和嚴重）展示家中的空氣質素狀況。

機上特大屏幕，顯示了風扇啟動狀態外，更可看到現時房間的空氣質素。（林勇 攝）

只需要簡單幾個步驟便可以將風扇暖風空氣清新機連上手機app「Air+」，然後簡單一步便可以將風扇連接家中Wi-Fi，基本上所有功能都可以利用手機遙距控制，而且亦可以即時看到家中的空氣質素如何，非常方便。

風扇專用App「Air+」可遙距控制家中風扇，及監察空氣惰況。（林勇攝）

配備的NanoProtect 納米級防護 HEPA 濾網，透過靜電技術，能主動吸附並去除99.97% 小至0.003 微米的超微細粒子，包括氣溶膠、細菌等，令無論大小塵粒統統清除，全面保障家人健康。

三合一功能夠實用

空氣淨化及風扇外，現時最實用的當然是可吹潔淨暖風，利用陶瓷技術，可極速3秒之內發熱並開始吹送暖風，而且機內提供10種熱力風速，將目標溫度設定至37度，便會自動偵測房內空間氣溫而作出調節。記者就在週末最冷的幾天（平均每天只得6-8度），開動暖風功能，自動調節吹出來的暖風非常舒適，不會太大風，亦不會過熱。另外，它亦有自動模式，可因應時間及環境來自動調節，更可慳電。

總結



以這個價錢購買三合一風扇暖風空氣清新機吐雖然有點貴，但以功能以言絕對對得起這個價。AI智能感應空氣質素、溫度、濕度等，而且內置最新Nano Protect 納米級HEPA濾網過濾空氣，加上冷暖風扇功能已是十分實用。而且可以利用手機app遙距控制，就算不在家中，都可以在其他地方一早開機吹暖房間才回家，亦都是在寒冷的天氣中非常好用的功能，打算購入多功能冷暖風扇的用家值得考慮。

最新NanoProtect 納米級防護 HEPA 濾網

Philips三合一風扇暖風空氣清新機規格



型號：AMF870/35

功能：空氣循環、暖風、涼風

模式：自動/ 特強 / 睡眠

風速設定：10段

暖風設定：1-37度

售價：$6,988

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