千元遊戲耳機｜全無線藍牙耳機近年發展相當成熟，而用家對於這類型產品的要求亦不斷加強，除了要聽到音樂之外，耳機的音質以及附帶的額外功能都是購買前的考慮因素。

今次《香港01》科技玩物記者就實試了兩款 2022 年尾於香港推出的藍牙耳機，它們不單售價親民，而且在外型、功能上都有獨特賣點。



可「換甲」遊戲藍牙耳機 － GravaStar Sirius P5

GravaStar 今次將可換機甲元素加入 Siruis P5 之上（蔡浩騰 攝）

音響品牌 GravaStar 向來的出品偏向玩味、機械感重，繼上年度推出的金屬外殼耳機 Sirius P9 系列之後，近日他們又在港推出了定位較入門的 Sirius P5。

GravaStar Sirius P5 的耳機本身為半開放式，音質方面對比入耳式的 Sirius P9 稍為平庸一點，但仍可以透過三撃耳機轉換到更低延遲的遊戲模式。

Sirius P5 可以選擇的外殼有三款，從左至右分別為 Defense Crystal、Defense Mecha、Defense Armor（蔡浩騰 攝）

不過在音效播放之外，Sirius P5 主要的賣點在於市場罕見的可換殼設計，用戶可以在三種不同主題的保護殼中挑選符合自己風格或心情的款式裝上，配合耳機充電匣本身的燈光，更能做到不同的視覺效果。

GravaStar Sirius P5 售價：＄798

產品查詢：UNITY Tech

全球首創雙音源輸入 － Genki Waveform

真無線耳機 Genki Waveform（蔡浩騰 攝）

GravaStar Sirius P5 說穿了就是外型先決的入門級耳機，如果對功能有所追求的話，就要留意由遊戲配件品牌 Genki 推出的真無線耳機 Genki Waveform 了。

Genki Waveform 可以用 App 作設定（蔡浩騰 攝）

Genki Waveform 作為藍牙耳機本身在技術上已經十分先進，首先它採用了才推出不久的藍牙 5.3 新一代連接技術，另外內置了對 Qualcomm Sound 以及主動降噪 ANC 的功能，在連接手機時已經可以獲得相當不錯的音響效果。

然而 Genki Waveform 的主要價值在於它加入了名為「Dualstream」的技術，只要將原裝耳機盒透過附帶的 USB-C 線連接 Sony PS5、Nintendo Switch 等遊戲主機，就可以實現雙音源播放。

然而 Genki Waveform 的主要價值在於它加入了名為「Dualstream」的技術，只要將原裝耳機盒透過附帶的 USB-C 線連接 Sony PS5、Nintendo Switch 等遊戲主機，就可以實現雙音源播放。（蔡浩騰 攝）

啟動了 DualStream 功能之後，在打機的同時還能用 Genki Waveform 與在手機 App（如 Zoom、WhatsApp、Skype）上連線的朋友一邊進行語音通話，完美地解決了打機時難以語音溝通的問題。

GravaStar Sirius P5 售價：＄1550

產品查詢：GenkiThings.com、Buyduckfun