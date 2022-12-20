AX3000入牆式省位AP︱SmarTone Solutions攜TP-Link推新Wi-Fi方案

現在很多人都講求簡潔方便，不希望客廳出現在量的線材﹑裝置，但無奈光是要上網就需要 Modem﹑Router，令客廳出現大量礙眼的裝置。而 SmarTone 就和 TP-Link 聯手解決以上的煩惱，SmarTone Solutions 的 Wi-Fi 方案，透過多合一的裝置提供極速的 Wi-Fi 服務。



TP-Link AX3000入牆式無線接入點

如果想家居簡潔，又想要快速的上網服務，全新的入牆式迷你 AP TP-Link AX3000能滿足以上要求。86mm x 86mm 細小設計，用家可以安裝入牆，看上去就如燈制一般，表面有信號燈提示連線情況，同時支援雙頻 Wi-Fi 6+ 160MHz 特廣頻寬，提供穩定上網之餘，也不會影響客廳的美觀。

（陳錦洪 攝）

3 合 1 網絡控制器

SmarTone Solutions 的 All-in-One 網絡解決方案，把路由器、交換機及網絡控制器 3 合 為 1，支援最高 Wi-Fi 7 制式，提供高達 4 個 WAN，以及支援 8 x PoE+ LAN 插槽。用戶可以通過雲端，遠程控制不同網絡設備，特別適合使用大量智能電器的家庭使用。

TP-Link AX11000 四頻吸頂型 AP

對於空間大﹑多間隔的地方，佈置一個穩定又快速的 Wi-Fi 網絡一向都是難題，TP-Link 就推出AX11000 四頻吸頂型 AP，採用全新的 6GHz 頻段，同時提供四頻連接（6GHz+5GHz-1+5GHz-2+2.4GHz）。可以支援高達 2000 個用戶同時連接，透過 Omada Mesh 技術把 Wi-Fi 延伸至更大的環境，並提供 10Gbps LAN 有線連接，發揮 4800Mbps 6GHz Wi-Fi 網速，適合辦公室環境使用。