日圓今年由7算跌落最低約5.2算，令不少愛好去日本旅遊的人士非常興奮，可是日本央行在星期二（20日）宣布，放寬 10 年期國債孳息率區間至正負 0.5 厘，令日圓匯價突然爆升，直至截稿已升到5.9算。很多人都「揼心口」在低位沒兌 YEN，或後悔買不夠。今次就介紹一個App，可以幫你留意日圓匯率，當到達心水價格就會提醒你是時候出手。



極簡匯率 App

極簡匯率（xCurrency）的介面非常簡單，一打開就能看到最多 6 個貨幣的匯率計算器，支援全球 158 種法定貨幣。點入指定貨幣更可以了解匯率詳情，實時看到香港主要銀行﹑VISA﹑JCB﹑銀聯的買入和買出價，去銀行兌換前，可以直接比對最佳的匯率。

同時，在「匯率行情」更可以設定價格提醒，當貨幣匯率到價時，就會有 App 通知，這樣就不會再錯過兌換時機。

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Hyperair 唱錢神器 App

就算日圓匯率再跌回接近5算（希望），但各間銀行或找回店的匯價都不盡相同，想最抵兌YEN，可以安裝 Hyperair，一次過找全港找換店的匯價，而且可以向找換店預訂外幣，確保不會去到才知道不夠現鈔。另外，也可以選擇最接近的你找換店，讓你可以最方便快捷兌換外幣。

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