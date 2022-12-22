慳電費｜每日只有 10 餘度，就算捐入被竇也感覺到寒冷。暖爐﹑暖風機﹑電暖氈等，成為回家後第一時間要打開的保暖家電。這類保暖家電帶給用家舒適外，更有機會帶來震撼電費單。天氣剛開始寒凍，如果不想在兩個月後收到震撼帳單，就要了解各類保暖家電的耗電情況，找出最適合自己的產品。



暖爐﹑暖風機和冷氣都有著異曲同工之妙，就是耗電問題都非常高，而且一開就是長時間運作。因此，當以為過了要開冷氣的天氣，電費可以省下來時，其實只要另一個「食電怪獸」出現的開始。香港主要使用充氣式暖爐﹑陶瓷式電暖器和暖風機，而這三類電器的輸出功率都比較高，充氣式暖爐和暖風機更可達 2000W。以 2023 年中電公布的平均淨電價，每度電 154.4 港仙計算，每小時的電費可高達超過 $3。

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👇👇6類保暖產品耗電量比較👇👇

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而陶瓷式電暖器的輸出功率就較低，市面上耗電較大的款式約1300W，每小時電費約$2。雖然電費上是比充氣式暖爐和暖風機慳，但由於充氣式暖爐的保暖範圍較大，而陶瓷式的加熱快，但保暖範圍都相對細小，所以在入手前，要先考慮自身的使用需要。

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CP值最高：電暖氈

至於電暖氈，就算以雙人電暖氈的輸出功率計算，每小時的電費也只需約 $0.185，即使用一整個晚上 8 小時，也只要約$1.5。同時能為用家帶來保暖效果，而且對電費的負擔比較細，適合無需為整個空間保暖，或單身和二人家庭使用。

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