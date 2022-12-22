B&W Px8開箱評測｜超越藍牙耳機需要的頂級配置｜頭戴耳機5款推薦

藍牙耳機是出街用的，定價要比較合理、用料輕巧方便㩗帶、單元太靚耗電多；結論就是，反正玩藍牙的人未聽過真正好聲音，用cheap料再加app tune聲就夠啦！不諱言坊間會有廠品用這個方針出商品，但B&W Px8 就絕對不是！



用料奢華造工講究

B&W Px8 由外至內都能看出有份傳統喇叭音響廠對用料跟造工的堅持：頂級壓鑄鋁金屬機殼及頭帶金屬臂，柔軟透氣的Nappa 皮革頭帶及耳墊，耳墊很舒適不會覺得耳機很重，貼合度高令隔音更出色；全新研發的 40mm 碳纖維動圈單元，質素以藍牙耳機的標準計是完全超標！

B&W Px8 由外至內都能看出有份傳統喇叭音響廠對用料跟造工的堅持。（鍾世傑 攝）

Acoustune ST2000 CM耳機試玩｜自定機身顏色／可換腔體聲都變埋

柔軟透氣的Nappa 皮革頭帶及耳墊，耳墊很舒適不會覺得耳機很重。（鍾世傑 攝）

頂級壓鑄鋁金屬機殼及頭帶金屬臂。（鍾世傑 攝）

Acoustune ST2000 CM耳機試玩｜自定機身顏色／可換腔體聲都變埋

ANC主動降噪

或有人擔心B&W不算是高科技新公司，其ANC降噪能力會否不及Sony、Bose等品牌呢？B&W Px8 原來又有進步，機身上有6組用來收集環境聲的收音咪，低頻噪音通通飛走，雖然人聲並不會完全去除，但整體的降噪效果記者覺得是能夠與Sony XM4打平手。（雖然app調節方面仍有些差距）而且改善了去除風噪聲干擾的效能，而且在通話時亦改善了接收話音、隔阻環境噪音的表現。

機身上有6組用來收集環境聲的收音咪，低頻噪音通通飛走，雖然人聲並不會完全去除。（鍾世傑 攝）

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+ 4

電量十足夠長氣

電量方面也不用擔心，充滿100%電足夠連續使用 30 小時，快充效果也出色，充 15 分鐘已經夠聽 7 小時。而記者就很喜歡它機面的實體鍵，4 枚按鍵操控直感又實在，尤其在這個冬天，戴手套都可以按到音量掣呀。

4 枚按鍵操控直感又實在，尤其在這個冬天，戴手套都可以按到音量掣呀。（鍾世傑 攝）

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音色自然下潛深厚

音色方面，配DAP使用aptX Adaptive 編碼，聽 24bit 無損音樂時固然人聲清晰、低音強勁；記者甚麼嘗試將它當成一般有線耳機駁耳擴及player聽歌，會發現它的潛力還可更上一層樓，低音下潛深厚，三頻細節十足，雖然都有一點點調音味，但整體仍然很自然，而比起另一款同系列的中階機型Px7 S2，它的人聲更通透，細節分析力更高，5千幾身價是真的賣你一件好東西，絕非販賣品牌效應及虛榮心。

B&W Px8 SPEC.

單元：40mm 全頻碳纖維動圈



無線連接：藍牙 5.2 ／ 支援AAC、SBC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive



播放時間：30 小時（15 分鐘快速即可聽7 小時）



重量：320g



售價：$5,480（Sound United HK／2869 9916）

