電暖氈慳電又容易使用，打開就能為用家帶來溫暖。不過，其實電暖氈有很多使用上的禁忌，用錯隨時令身體燙傷，甚至引致火災。很多人都以為電暖氈只是適合任何人使用，但原來不只要留意使用方便，物人士更要避免使用電暖氈。



電暖氈使用禁忌

部分人使用電暖氈時，由於電暖氈和床的尺寸不符合，可能會摺疊起來使用，這會令電暖氈的熱效應增強，造成散熱或接觸不良的問題，有機會引致起火。另外，電暖氈不能在乳膠床墊這類不透氣的床上使用，同時影響到散氣問題，可能令電暖氈過熱短路。

👉慳電費｜6類保暖家電耗電量比較 電暖氈CP值最高 開成晚只需$1.5

使用時，最好使用獨立插座（Google圖片）

特定人士不應使用電暖氈

電暖氈大多在睡眠時使用，而且長時間近距離接觸用家的身體，因此對溫度不敏感，或長時間臥床的人士不應使用，如嬰兒﹑孕婦、糖尿病患者﹑行動不便長者，避免出現低溫燙傷，但沒及時反應。

👉玩具店拍賣被揭造假 影分身托價被網民笑：尋晚Kelly鬧得我好岩

清潔禁忌

部分電暖氈可以用水洗（各款不同，需留意標籤），不過要留意使用時，必須已經完全乾透，同時不可弄濕電暖氈，以避觸電。另外，電暖氈不應乾洗，因為乾洗溶劑可能會破壞電熱絲的絕緣性，破壞電暖氈的保護性能。

👇👇消委會電暖氈／電熱氈13款評測結果👇👇

+ 35

👇👇消委會電暖氈／電熱氈安全使用貼士！兩類人士不宜使用！👇👇