Steam Deck升級SSD教學，800蚊簡易64GB升上1TB，簡單5步完成安裝｜Steam Deck相信不少玩家開始收貨，估計不少玩家都是選擇較便宜的64GB版吧。雖然可以另加SD card來加容量來玩，但無論速度或使用方便程度不及內置SSD吧。其實要自已更換內置SSD亦不是十分困難的事，只需要一些基本工具，便可以簡單換上更大容量的SSD。記者就實試，只需要800蚊加上幾個步驟，就可以升級上1TB容量，比官方要花多近二千元才可升上512GB還要便宜得多。



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亞洲版Steam Deck終於陸續出貨，但始終只得64GB內存不夠用，其實自行更換SSD並不困難。

首先，因為Steam Deck主機並沒有任何封條，其實只是更換SSD並不會void保養，但如果在更換時發生任何意外而令Steam Deck損壞，保養就一定不會包，因此大家更換時一定要小心。

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所需工具及軟件：



1. 1TB SSD M.2 2230 （市價大約$800-$1000）

2. 小十字螺絲批

3. 8GB以上USB手指（對應USB Type C更好）

4. 軟件：Steam Deck recovery image（點此下載）、Rufus utility（Windows用家、點此下載）、Balena Etcher（Mac用家、點此下載）

事前準備



在更換SSD之前，大家更利用電腦準備好「回復USB」。先下載了Steam Deck recovery image，然後再利用Rufus utility（Windows用家）或Balena Etcher（Mac用家）來製作「回復USB」手指。

可在Steam官方網下載Steam Deck Image

更換SSD 圖文教學👇👇



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第1步 拆機

合共8口螺絲，先將它們鬆開。一定要找合適大小的螺絲批，要不然有機會扭蝕。另外留意左右2邊的螺絲較長，不要放錯。

第2步 拆出SSD

利用手指甲於機上的LR鍵空隙位拆開主機底殼，要大力少少才可拆得開。拆開後便可以看到整個Steam Deck的內部，目標要拆開左方的鐵片。將3個位的螺絲扭開。拎開鐵片後，將連接電池的插口鬆開，因為如仍通電時更換SSD，有機會弄燒機，一定要小心。將下方的SSD的扭絲扭開，便可以將卡掀起拔起。

第3步 更換SSD

將原廠的SSD金屬外套慢慢拎出，這是為了SSD散熱以及絕緣之用，十分重要。將金屬套套入新的1TB SSD，因為1TB SSD會較厚，需要小心慢慢才可套入。

第4步 還原機殼

完成後便可以將SSD插回原處，扭上螺絲。記得將電源插頭插回原位。將鐵片遠原及螺絲扭上以及將背殼扭回螺絲還原。

第5步 回復系統

將之前準備好的USB手指，插在機上。同時按下右方的POWER鍵及左方的「－」鍵，等一聲響起後，先放開POWER鍵，之後才放手「－」鍵。等幾分鐘便會進入boot機畫面，因為偵測到USB，選擇由USB來boot機。再等多一會，進入主畫面中，點按「Reimage Steam Deck」。運行一會後，再選擇「Proceed」繼續。之後會自動不斷運行回復系統，大約要等十多分鐘，同時會下載更新系統。

整個回復及更新過程大約要20－30分鐘，之後便可以在系統「儲存空間」看到已升級上1TB容量。

