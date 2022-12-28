洗衣機跳動｜年尾流流打工仔袋完雙糧就想轉工，這位女網民家中的洗衣機，在洗衣時竟也會自己向前跳，就像長了腳一樣想「劈砲唔撈」離家出走！事主網上救助收集了不少建議，日本電器商更警告，洗某類衣物機身或會異常震動，更有機會機身爆炸。



洗衣機長了「腳」想逃走

早前在Facebook群組「家居裝修交流平台」，有網民發帖「洗衣機不斷向前走出來，試過推返入去，下一次開機又凳返出來」自己嘗試了幾次將機身位置還完，但狀況仍沒有改善，令人困擾，所以才會發文求助。

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網民：兩件小物即可快速自救

網民向樓主發問，得知此機為事主租屋時包括的舊家電，大部份人都認為是機身舊了，避震效果變弱，所以建議直接叫業主換機或修理。但有人就表示，洗衣機4隻座地腳可獨立微調高度，正常裝機時應該使用「平水尺」，以之令洗衣機可以在完全水平的情況下操作。如機身不斷向前移動，可以將前方兩隻腳校長一點，即能解決問題。

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有人建議從小朋友防撞軟墊、或舊拖鞋剪出兩小片軟膠，而淘寶亦有相似的配件發售， 可以墊在機腳下自製避震器，十幾蚊人仔就有。

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Panasonic、日立警告：洗這類衣物機身會異常震動

另外，舊款洗衣機由於避彈已老舊，如果放入重榜、厚身的防水布料，在脫水時容易令機身發生猛烈的擺動，根據Panasonic洗衣機說明書指出：「請勿洗滌防水性布料和衣物，或對其進行脫水，例如雨衣、釣魚和滑雪用衣等。此類物品可能會受到損傷，或在脫水過程中出現異常震動而使您受傷。」

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日本一位電視新聞女主播，就曾因為「洗錯衫」令機身爆炸。

而日立HITACHI洗衣機說明書亦警告：「請絕對不要將防水性衣物、纖維製品（包括滑雪服、潛水衣、雨衣、風衣、睡袋等）放入滾筒槽，因為防水性衣物不透水，在脫水運轉時衣物內的水迅速移動，有可能造成失衡。脫水時的異常振動有可能造成洗滌物甩出、衣物破損、周圍牆壁或地板損傷等，而且還有可能造成機體傾倒。」各位都要多多小心呀！

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