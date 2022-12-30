華為手錶從死物測出心跳｜現在除了智能手機人手一部，智能手環／手錶等都是不少用戶每日都會用到的裝置。

最近遇著中國內地的疫情再爆發，不少人更不時會用到新式智能手錶的血氧測量功能其為健康監測的指標，然而有網民將華為出品的智能手錶放到不同的死物之上，卻一樣得到心跳／血氧等生命徵象？



紙盒、火腿腸測出心跳、血氧？

在手機市場觸礁之後，智能手錶、手環算是華為大力發展的產品線之一，於幾年間他們先後推出了多代的 Huawei Watch 及 Huawei Band，全都加入了心率監測功能，同時新型號又有 Sp2O、亦即血氧含量的測量功能。

華為新型號的智能手錶大多加入 Sp2O、亦即血氧含量的測量功能。（圖 華為）

然而，最近有中國內地的網民就以將華為出品的手錶縛在火腿腸、咖啡紙盒之上，發覺手錶一樣能得出讀數，彷彿就是這些死物都有心跳、有血管一樣。

從網民拍攝的影片截圖中所見，只有華為手錶在死物上讀出心跳、血氧，而在旁作為對照的 Apple Watch 則未能成功測量（圖 微博）

同類爭議已出現不止一次、連Apple Watch 都曾「中招」？

消息在網絡火速傳開，有不少網民質疑華為手錶的體徵測量功能造假，當然亦會有不少人將之扯上「中國製造」的既定印象加以嘲諷。

華為官方對此事亦相當迅速地作出回應，指出影片中的智能手錶是以光學傳感器採集光訊號的波動來進行測量，因此在非活體的情況下，有極小機率會將紙盒、火腿及毛巾等物誤判為人體訊號，後續會不斷優化演算法，排除這種狀況、提高準確度。

而翻查資料，同類型的鬧劇其實已不止一次出現，而且除了華為手錶之外，大熱的小米手環以及 Apple Watch 都曾被報導有同樣的「誤判」，不過似乎在多年的調整之後，Apple Watch 已經克服了這方面的技術問題，令其測定結果比華為更為精確了。