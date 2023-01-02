新一年當然想去舊迎新，不過旗艦手機動輒接受一萬元，又怎能輕易年年換新機。MacRumors 就分享保養 iPhone 的方法，等大家可以延長手機的壽命，再戰多幾年。



整理相簿

手機的容量有限，當儲存空間快滿時，手機讀取的負擔就更大，導致手機變慢的情況。很多用家都會積蓄大量相片和影片，而當中更有一些是沒用﹑沒需要保留的。MacRumors 建議用家定期刪除不想要的照片，或把相片轉移至電腦或USB。iOS 16 就特別為這類用家，推出重複相片偵測功能，幫用家刪除多餘相片。

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iOS 16會自動掃描你的相簿並找出所有重複的相片，你可以逐組或一次過全部位併以節省空間。

整理聯絡人名單﹑舊訊息﹑提醒事項

同樣是幫手機「瘦身」，MacRumors 建議用家定期把重複的聯絡人刪除，以及刪除一些過時又沒用的訊息和提醒事項。這些內容同樣不必要地佔據手機空間。

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檢視電池設定、健康度

手機要耐用，最重要的當然是電池。MacRumors 建議用家定時檢查電池健康度，如低過 80% 就可以考慮去 Apple 更換電池。使用時，亦可留意電量在20%-45%左右及時充電，不要等電量過低才充電，盡量延長電池的壽命。

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