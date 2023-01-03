iPhone 基本上可以用幾年，當電池健康度下跌，只要換一粒新電池又如同新機般。不過，Apple 最近公布將於 2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 及更舊型號機種的電池維修費將加價，較舊款的 iPhone 加幅更高達約 40%！正打算換電的用家，就要趁未加價前趕快換電。



iPhone 電池維修

如已加入 AppleCare+ 服務計劃的話，仍能享有免費的電池維修服務（電池健康度低於80%），但超過保養期的話，2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 之前的所有 iPhone 型號的維修費用將增加 $160。

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現時 Apple 的電池維修與更換收費分三種，分別是 iPhone 14 系列的 $779（不變）﹑iPhone 13～X 系列由 $549，加價至 $709﹑iPhone 8～iPhone SE 系列由 $389～$549。

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