中國浙江有一名男子，不小心把剛充滿電的 iPhone XR 掉到地上，很多人都會擔心手機螢幕會因而破碎，卻怎也沒想到這部 iPhone XR 竟會冒煙起火。原來，這竟與手機內的電池有關。



副廠電池引發危險

根據內地報導指，這部 iPhone XR 是在 2019 年透過第三方渠道買入（非Apple官方入手），而最近換過一次副廠電池。當手機充滿電時，會明顯感覺到手機的溫度升高，不過用家沒有太在意。

然而當他準備出、在褲袋掏出手機時不小心掉到地上，正想拾起時發現 iPhone XR 開始冒出大量白煙，用家把手機丟掉立即往後跑，隨後手機開始起火，甚至炸開。

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由於副廠電池的安全性成疑，鋰電池的質量難以和原廠比擬，特別是未經認證的品牌電池，風險就更高。當使用時，發現手機的溫度明顯上升，就應該要小心，建議馬上停止使用。同時，曾在第三方拆機的 iPhone，很大機會不能在 Apple 進行維修保養，因此不建議自行更換零件。

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Apple 最近公布將於 2023 年 3 月 1 日起，iPhone 14 及更舊型號機種的電池維修費將加價，較舊款的 iPhone 加幅更高達約 40%！正打算換電的用家，不妨趁未加價前趕快換電，質量應該總比使用副廠電池好。

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資料來源：快科技