歐盟或強制手機更換電池｜雖然現時在街上都能借到行動電源（尿袋），但要多提著一個裝置在街上行，始終會帶來不便。多少用家懷念那些可以換電的智能電話呢？只要多帶一粒電出街，基本上就沒有電量的煩悶，又要用到處找尿袋。最近，有傳歐盟打算強制手機和手提電腦的電池，需要讓用家可自行更換。這看似對所有用家都很好的消息，網民卻有兩極的看法。



統一使用 USB-C 後再有限制

歐盟早前已推出強制統一手機充機規格的法案，不論 iOS 或 Android，手機生產商要在 2025 年之前，把所有的手機劃一使用 USB-C 連接。而在這個規定下，近日再傳出歐盟打算規定在當地銷售的手機和手提電腦，其電池都可以更容易拆卸和更換，以方便用家自行更換電池。

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手機可換電亦存在另一個問題：用家有機會用副廠電，導致過熱的風險更大

今次的法案更涉及手提電腦，由於手提電腦的電池一向是壞機的主因之一，而且維修成本高，如果真的推出可換電手提電腦，應該有不少用家感到高興。連登網民雖然針對可換電手機給予很多正評，但仍有用家認為這會令手機失去防水功能，寧願不能換電。

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不過，有另一派的網民就回應指，手機的防水功能其實也不是完全防水，只能做到防濺水。同時，就算是可換電手機的 Motorola DEFY MB525，亦能做到 IP68 效果，因此可換電與否和防水其實並非對立關係。

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資料來源：XDA