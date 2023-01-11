Sony NW-ZX707 金角黑磚試玩｜索尼個人高級影音系列，闊別3年終於更新進階級音樂播放器ZX系列，編號由ZX507大幅跳升至ZX707，外觀上亦更接近頂級「金磚／黑磚」系列的奢侈品華麗design！



金角黑磚5個飛躍進步升級賣點

個人認為NW-ZX700定位很易理解，$6990定價只比3年前ZX507首發零售價貴1千，但全機配置已達第1代黑磚的水準！全黑機身頂部2組3.5mm／4.4mm平衡耳機插追加了「金角」，Sony NW-ZX707 大可稱為「金角黑磚」！此外，Sony同期更公布了輕便入門級播放器的新一代Sony A306，想知更多請點擊……

HK01早前率先試玩了demo機，送上簡單的試玩後感，5個升級點如下：



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01 機身物料｜機身製制等同「黑磚」，以原塊鋁合金以CNC方式切割機殼，減少焊接位帶來的雜訊干擾。下圖則可以將ZX707 金角黑磚與新金磚作一個尺寸比較。

Sony NW-ZX707 金角黑磚試玩｜（鍾世傑 攝）

02 高聚合物電容｜使用比「新金磚」WM1M2更新一代的FT CAP3 高聚合物電容、8mm大型線圈。加上全新設計的8mm固體高聚合物電容，並以Sony最新的「回流含金焊料」焊接，令音色背景更清淨，空間感更廣更通透、低音棉密。（由於官方未提供零件圖片，下圖為「新金磚」WM1M2版本）

Sony NW-ZX707使用比「新金磚」WM1M2更新一代的FT CAP3 高聚合物電容（由於官方未提供零件圖片，圖為「新金磚」WM1M2版本）

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03 無氧銅CFC磨光塊蔽蓋屏｜ZX707使用了「新金磚」同級的無氧銅CFC磨光塊去蔽蓋數碼部份，令這個處理音樂數據的電路板，與供電／放大的部份獨立區隔起來，令音色更純淨。

ZX707使用無氧銅CFC磨光塊去蔽蓋數碼部份（圖為「新金磚」WM1M2版本）

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04 DSD Remastering Engine 11.2MHz｜ZX707終於改用最頂級的S-Master HX 數碼擴音器，兼容DSD格式，而且支援平衡及強力輸出，晶片更以無鉛焊接，達到吹毛求疵的純音追求。圖為係新的DSD Remastering Engine 11.2MHz 錄製介面，可將所有PCM音源重新取樣，轉換成11.2MHz DSD 超高頻1位元串流，令聽感更接近傳統的Analog（類比）音樂來源。

（鍾世傑 攝）

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05 5吋大屏幕｜ZX707比上代ZX507機身大了一圈，更改用與「新金磚」同尺寸的5吋觸控屏幕。操作比過去的ZX系列更順手，與金磚黑磚介面亦分別不大，很快就上手。

（鍾世傑 攝）

06 超長氣電量｜使用Sony原生W.music app聽歌，按不用檔案格式，以3.5mm/4.4mm耳機插收聽，約可連聽24至18小時音樂；至於使用藍牙連接時大約可聽22小時（LDAC連揭11小時）

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音色百搭流行風｜力度接近黑磚

Sony NW-ZX707 貫徹索尼的調音風格，不過音色傾向比金／黑磚系列百塔一點，適合聽流行曲。過去的ZX507其實也很好聽，但無奈在「貨比貨」下會覺得小黑磚的推力真的比黑磚弱很多，常要將音量推盡才夠聲，而Sony NW-ZX707的推力已經可以跟第1代黑磚比較，試用3.5mm及4.4mm耳機插均都令人滿意，以$6,990定價來說，相信Sony粉絲及音響發燒友是會想買的。

Sony NW-ZX707的推力已經可以跟第1代黑磚比較，試用3.5mm及4.4mm耳機插均都令人滿意。（鍾世傑 攝）

另外值得一提，ZX707的藍牙耳機連接仍然使用DSEE Extreme 格式，雖然其實ZX507都一樣有，但今次將支援任何第3方串流app，聽Apple Music、KKBOX都一樣CD級（44.1/48kHz）無損編碼。（由於試聽時間相當短，只提供一些淺白及簡單的玩後感，1月11日後或會安排更深入的試玩報導。）

Sony NW-ZX707發售細節



Sony NW-ZX707 幾時開始接受預訂？ Sony NW-ZX707由1月11日至1月31日接受預訂 Sony NW-ZX707 幾時正式發售 Sony NW-ZX707 將於2月6日發售 Sony NW-ZX707 售價 Sony NW-ZX707 售＄6990 HKD Sony NW-ZX707 還有甚麼優惠plan？ 預訂買家即送原裝皮套，另外還有ZX707 + Sony 耳機 IER M7 套裝，只售$10990。（ IER M7 原價：$5190）

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