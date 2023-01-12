Sony NW-A306 迷你音樂播放器試玩｜日本坐JR很輕易就會撞到人仍然在使用iPods、MP3機聽歌，所以日本廠仍會隔一兩年推出一款抵用又細部，方便袋入口袋的迷你音樂播放器。Sony的A100賣了幾年，由半屏幕+實體鍵一路進化至全屏touch screen，2023年再改版成Sony NW-A306！hk01早前試玩了demo機，即睇簡單玩後報告。



Sony NW-A306 4大特色

01｜鋁製外框極致輕巧

去年Apple才宣布終止了iPods播放器系列，以後聽歌只可以直接用手機。但是正如上文提到，日本人仍然很喜愛邊類細機播放器。Sony NW-A306配有3.6吋觸控屏幕，使用了鋁製外框，僅113g重量，金屬機背又有凹凸坑紋，兼具輕身及耐撞抗彎的能力。機身顏色則按照市場反應，由上代七色多配色，精簡至3個比較型格的選擇：黑／藍／銀，3色機身一舉公開。此外，Sony同期更公布了NW-ZX707 金角黑磚播放器｜中價機玩盡新金磚5吋大芒+黑科技，想知更多請點擊……

Sony NW-A306迷你音樂播放器試玩 （鍾世傑 攝）

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A306機身顏色精簡至3個比較型格的選擇：黑／藍／銀，3色機身一舉公開。（鍾世傑 攝）

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02｜長氣袋大電量

2023年發布的兩款Sony播放器，在操作上省電節能方面做得很足夠，A306最多可連播36小時音樂（MP3格式／不同制式耗電量不同），如使用內置w.music APP則可聽26小時。充電亦方便，使用的是USB Type C插頭。內置容量方面有64GB，並支援micro USB插卡。

A306最多可連播36小時音樂（鍾世傑 攝）

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03｜LDAC無損藍牙制式靚聲過iPhone

過去使用DAP聽歌，多數都是想用3.5mm耳機插駁有線耳機，但A306以輕便易用為目的，或者你都會想配藍牙耳機做用，它支援AAC/SBC制式，Apt-X adaptive以及頂級Sony制式LDAC無損格式，聽歌絕對好聲過iPhone。記者嘗試以A306駁藍牙睇YouTube，並沒有因為CPU晶片比一般手機弱而令到畫面起格拖慢，而聲畫亦沒有delay。使用藍牙聽歌，只可以聽到21小時，但都已比A100多10小時。

使用藍牙聽歌，只可以聽到21小時，但都已比A100多10小時。（鍾世傑 攝）

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04｜DSEE Ultimate 編碼下放入門機

最後也提一提，A306支援android OS的app使用及下載，換言之可以自由使用Apple Music、YouTube、KKBOX等串流平台。而為加強藍牙聽歌時的質素，Sony將DSEE Extreme 格式放入A306內，更支援任何第3方串流app，聽Apple Music、KKBOX都一樣CD級（44.1/48kHz）無損編碼。

A306支援android OS的app使用及下載

Sony將DSEE Extreme 格式放入A306內

Sony NW-A306 幾時開始接受預訂？ Sony NW-A306 由1月11日至1月31日接受預訂 Sony NW-A306 幾時正式發售 Sony NW-A306 將於2月6日發售 Sony NW-A306 售價 Sony NW-A406 售＄$2,690 HKD Sony NW-A306 有什麼顏色機身選擇？ Sony NW-A306 機身有黑色／銀色／藍色 3種選擇

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