Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2評測｜日常以iPhone／手機聽歌，藍牙耳機是的確最方便，但如果對音質有追求，始終都是無壓縮、高音質的有線耳機音色最正。但你要我帶多部DAP播放器出街又會太笨重，取捨之下就情願揀輕便。



Fender AE2i Audio Enhancer 2代力度加大60％｜iPhone推得郁大耳牛

3年前，Fender推出了第1代「聽歌神線」Fender AE1i Audio Enhancer，話我知原來輕便和高音質可同時擁有，它的外觀就像一支強化／靚仔版的iPhone Lightning to 3.5mm 耳機轉駁插，灰色鋁合金機身配耐用的粗電線，插在iPhone充電口，即時變成 DAP 級數播放器推動高階耳機，音色和力度倍數提昇；2023年發行的第2代Fender AE2i Audio Enhancer，放大線路經重新設計，使用 Cirrus Logic 解碼芯片及ADI 放大芯片力度就提升了60%以上，連頭戴式大型耳筒都推得到。

Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2代評測（鍾世傑 攝）

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機身保持輕巧｜不會走火入魔巨大化

Fender 2代聽歌神線沒有跟隨市面的Ligntning to 3.5mm 轉駁器＋耳擴般走火入魔，搞到機身愈來愈大，好像駁著一個打火機般的機盒，用起來不便且很容易會令Lightning線芯折斷。它的外觀跟上代幾乎沒變（下圖上為第1代／下邊是第2代），只是幼身了一點點，而且聽取用家意見，長圓筒型機身底部改成平面，放在檯面時不會「轆來轆去」。

兩代聽歌神線外觀比較：下方的第2代機身底部改成平面，放在檯面不會轆來轆去。（鍾世傑 攝）

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原裝app有MFi認證｜提升輸出力．升級firmeware

Fender這條聽歌神線比其他同類產品出色之處，是有iPhone授權的 MFI 認證，又有專用手機app「Audio Enhancer」，開app後可提高輸出力，影音 EQ 選項中追加了提升白清晰度，針對睇戲專用的EQ設定，將來iOS升級後都保證繼續有update。

有iPhone授權的 MFI 認證，又有專用手機app「Audio Enhancer」。（鍾世傑 攝）

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聽後感：音色由層次感｜不是一味大力出奇蹟

記者實試聽歌，以iPhone 13 Pro Max + Fender AE2i Audio Enhancer 再加Meze Audio 99 Classics 頭戴式耳機聽歌，並再用原裝轉駁器做A／B對比，發現Fender AE2i並非單單「好好力」地將音量提升，音色絕對不會混作一團變成吵耳的雜音，它加強了人聲樂器的層次感，這個絕對是藍牙耳機無法達到。

Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2評測｜iPhone推得郁大耳牛（鍾世傑 攝）

Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2評測｜iPhone推得郁大耳牛

用原裝轉駁器做A／B對比，發現Fender AE2i並非單單「好好力」地將音量提升。

用原裝轉駁器做A／B對比，發現Fender AE2i並非單單「好好力」地將音量提升。

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Fender AE2i 產品規格

DSP芯片：AppleTM A2M

解碼芯片：Cirrus Logic CS42L83

放大芯片：Analog Devices Inc. 芯片

支援： 24bit/192kHz (MFI 限制 24bit/48kHz)

輸出功率：195mW @32 Ohms

功率電平：1.25vrms

頻率響應：20Hz – 20kHz

訊噪比：104dB

總諧波失真：0.065%

重量：7g

建議零售價：HKD $950

Fender AE2i + Fender Track 套餐價 $2,380（原價：$2,830）

Fender AE2i + Acoustune RS Three 套餐價 $1,680（原價：$1,930）

Fender AE2i + Meze 99 Classics 套餐價 $2,880（原價：$3,730）