Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2評測｜iPhone推得郁大耳牛
Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2評測｜日常以iPhone／手機聽歌，藍牙耳機是的確最方便，但如果對音質有追求，始終都是無壓縮、高音質的有線耳機音色最正。但你要我帶多部DAP播放器出街又會太笨重，取捨之下就情願揀輕便。
Fender AE2i Audio Enhancer 2代力度加大60％｜iPhone推得郁大耳牛
3年前，Fender推出了第1代「聽歌神線」Fender AE1i Audio Enhancer，話我知原來輕便和高音質可同時擁有，它的外觀就像一支強化／靚仔版的iPhone Lightning to 3.5mm 耳機轉駁插，灰色鋁合金機身配耐用的粗電線，插在iPhone充電口，即時變成 DAP 級數播放器推動高階耳機，音色和力度倍數提昇；2023年發行的第2代Fender AE2i Audio Enhancer，放大線路經重新設計，使用 Cirrus Logic 解碼芯片及ADI 放大芯片力度就提升了60%以上，連頭戴式大型耳筒都推得到。
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機身保持輕巧｜不會走火入魔巨大化
Fender 2代聽歌神線沒有跟隨市面的Ligntning to 3.5mm 轉駁器＋耳擴般走火入魔，搞到機身愈來愈大，好像駁著一個打火機般的機盒，用起來不便且很容易會令Lightning線芯折斷。它的外觀跟上代幾乎沒變（下圖上為第1代／下邊是第2代），只是幼身了一點點，而且聽取用家意見，長圓筒型機身底部改成平面，放在檯面時不會「轆來轆去」。
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原裝app有MFi認證｜提升輸出力．升級firmeware
Fender這條聽歌神線比其他同類產品出色之處，是有iPhone授權的 MFI 認證，又有專用手機app「Audio Enhancer」，開app後可提高輸出力，影音 EQ 選項中追加了提升白清晰度，針對睇戲專用的EQ設定，將來iOS升級後都保證繼續有update。
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聽後感：音色由層次感｜不是一味大力出奇蹟
記者實試聽歌，以iPhone 13 Pro Max + Fender AE2i Audio Enhancer 再加Meze Audio 99 Classics 頭戴式耳機聽歌，並再用原裝轉駁器做A／B對比，發現Fender AE2i並非單單「好好力」地將音量提升，音色絕對不會混作一團變成吵耳的雜音，它加強了人聲樂器的層次感，這個絕對是藍牙耳機無法達到。
Fender AE2i Audio Enhancer 聽歌神線2評測｜iPhone推得郁大耳牛
用原裝轉駁器做A／B對比，發現Fender AE2i並非單單「好好力」地將音量提升。
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