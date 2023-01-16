消委會10款洗+乾衣機評測｜價錢差4倍慳電程度參差！6個使用貼士

天氣潮濕，想要晾乾衣物都不是太容易，因此對洗衣乾衣機的效能非常依賴。消委會最新測試了市面上 10 款前置式洗衣乾衣機，發現有 3 款洗衣較潔淨，3 款乾衣後衣物乾度較為適中。不過，慳水和慳電程度就比較參差，最高可相差 86％。



消委會測試的洗衣乾衣機，都係屬於前置式（大眼雞），售價由$5,390～$21,980 不等，當中包括 Miele﹑惠而浦﹑東芝﹑Panasonic 等熱門品牌的款式。發現清洗人造纖維衣物的潔淨程度相差最大，最多相差27％，Samsung WD80T654DBE洗得較乾淨，獲得4.5點評分；惠而浦 WWEB8502GW的表現就較差，只獲得3.5點評分。

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一款乾衣後仍未乾透

消委會測試乾衣度準確性一項中，測試衣物在乾衣後會不會太乾／太濕，影響到需要再啟動乾衣程序，浪費能源及時間；或令衣物太乾至變形﹑縮水甚至損壞。經過測試後發現，美的Midea MFL80D14 在「烘乾棉質衣物」﹑「烘乾人造纖維衣物」﹑「清洗連烘乾棉質衣物」﹑「清洗連烘乾人造纖維衣物」4個相關環節中，乾衣後仍有部分衣物未乾透，乾衣度準確性較差，只有3點評分。

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👇👇消委會10款洗衣乾衣機測試結果👇👇

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慳電程度參差

乾衣機的耗電問題一向都比較高，而消委會測試的10款洗衣乾衣機中，亦發現慳電程度參差的問題。例如在「清洗人造纖維衣物」測試中，清洗每公斤衣物的耗電量最多相差約79%，最高的耗電量高達0.143（千瓦小時），Panasonic NA-S075H1 最耗電，只得到2.5點評分。

消委會測試10款前置式洗衣機（夏家朗攝）

消委會分享6個安全使用貼士：

1）洗衣乾衣機不宜放在潮濕的地方，避免有水滲入機內。



2）洗衣乾衣機的用電量大，因此必須使用獨立供電插座。



3）洗衣和乾衣量不應超過說明書所列上限，以免超出負荷，影響洗衣乾衣較果。



4）切勿在洗衣乾衣機附近使用易燃化學物品，例如殺蟲水、酒精及天拿水等，以免引起火警。



5）如家中有兒童的話，建議使用兒童安全鎖功能，以及教導兒童洗衣乾衣機的潛在危險，不應探頭或伸手入機內。



6）如洗衣乾衣機出現異常情況，如發出異常聲音﹑氣味和過熱跡象，就應立即停止使用，並盡快安排有經驗的師傅檢查和維修。



資料來源：消委會《選擇月刊 555期》