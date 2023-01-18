M2 MacBook Pro ／Mac Mini 2023、M2 Pro／M2 Max正式公布，新舊版售價規格對比｜Apple沒有任何預告下公布了M2 Pro及M2 Max晶片，同時新版MacBook Pro及Mac Mini亦都正式推出。不過不少人仍在考慮究竟購買上代M1或是今代新版，下文就為大家將售價、規格等資料比併對比，好讓大家參考選購。



M2 Pro／M2 Max效能升級

M2 Pro 與 M2 一樣採用第二代的 5nm 製程技術，具備 400 億個電晶體，是 M2 的兩倍。 M2 Pro 亦配備 200GB/s 統一記憶體頻寬，為 M2 的兩倍，以及多達 32GB 低延遲統一記憶體。 新一代 10 核心或 12 核心 CPU 包括多達 8 個高效能核心及 4 個高效節能核心，令多執行緒 CPU 效能表現較 M1 Pro 的 10 核心 CPU 快達 20%。

M2 Pro 的 GPU 不但可配置多達 19 核心，較 M1 Pro 的 GPU 多出 3 個核心，而且配備更大的 L2 快取記憶體。因此，圖像處理速度較 M1 Pro 快達 30%，大大提升影像處理效能，並帶來遊戲主機質素的遊戲體驗。

至於 M2 Max 方面，Apple 稱之為「全球最強勁及最高效率的晶片」，其具備 670 億電晶體，相較 M2 多逾 3 倍，。M2 Max 的統一記憶體頻寬就進一步加大至 400GB/s ，是 M2 Pro 的 2 倍、 M2 的 4 倍，且支援多達 96GB 快速統一記憶體，因此，用户可瞬間開啟大型檔案，並以流暢地穿梭運行多個專業高階 Apps 。

M2 Max 與 M2 Pro 同樣備配新一代 12 核心 CPU，不過 M2 Max 的 GPU 就有多達 38 核心，同時配備更大的 L2 快取記憶體，效能更為強勁，圖像處理速度較 M1 Max 快達 30%；再加上 96GB 記憶體，配備 M2 Max 的全新 MacBook Pro 可應付需要大量圖像處理的專案。

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全新M2 Pro／M2 Max的MacBook Pro將會在2月3日上市

MacBook Pro與上代規格對比

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MacBook Pro選購建議



其實上代M1 Pro、M1 Max效能都比去年推出的M2 MacBook Pro 13吋都要強，因此沒有任何理由選購M2 MacBook Pro 13吋版。單單以工作效能計算，上一代M1 Pro或M1 Max的MacBook Pro（無論是14吋或16吋）都仍然非常強勁，如果市面上仍可找到減價貨，當然可以考慮。但如果只差千餘至幾百元，記者就建議直上M2 Pro／Max先，不單續航力稍強，而且對應Wi Fi 6E，上網都比較穩定快捷。而M2 Pro及Max如何選？始終Pro及Max的差價都頗大，除非真的要「重度」不斷斷片、多工工作等，其實M2 Pro在效能上都相當夠用，但就算購買入門款式，都建議至少升級至32GB Ram才好。

Mac Mini與上代規格對比

Mac Mini選購建議



選購Mac Mini前，先要想一想一般使用，還是重度工作用，因為同樣地M2與M2 Pro版本的差價達5000元，雖然M2在工作效能表現上已算不錯，但如果重度多媒體編輯等工作的話，還是M2 Pro較為好。另外，因為今代M2 Mac Mini比上代減價，入門版由$5499減至$4599，減幅達17%，因此上代基本上不會考慮入手，至少都會買今代M2版Mac Mini。同樣地，如果budget許可，就算買入門版，都建議至少升至16GB或以上。