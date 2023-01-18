年廿八｜雪櫃清潔7步教學 徹底清潔雪櫃內外 自製最佳清潔劑
撰文：陳錦洪
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年廿八大掃除，就連雪櫃放了整年的多餘物品都要徹底整理。想大年初一打開雪櫃可以乾淨整齊，就要用以下方法，把雪櫃內外都清潔一次，更可以把雪櫃的異味清走。
首先要準備好合適的清潔用品：
1）白醋或蘇打粉
2）使用符合食品安全的噴壺（裝白醋+水1:3）
3）海綿或布
4）一條大的超細纖維毛巾—放在雪櫃底部以吸水
第一步：清空和關閉雪櫃
先把雪櫃內的食物取出，並關閉雪櫃的電源。建議可以先檢查食品的期限，如必須冷藏，可以先把易腐爛的物品存放在冷藏箱中。
第二步：拆除並浸泡層架和抽屜
先確保層架的溫度達至室溫，把層架拆下來用暖水浸泡。
👇👇雪櫃清潔7步教學👇👇
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第三步：軟化積聚在雪櫃內的粘性污漬
把白醋+水利用噴壺噴灑在雪櫃每個角落，特別是有粘性污漬的地方。然後關上雪櫃門，靜待一會兒。
第四步：清洗層架和抽屜
當層架和抽屜內的污漬被軟化後，可使用洗潔精和清水擦洗，清洗完後確保乾爽後再放回雪櫃。
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第五步：清洗雪櫃內部
用超細纖維的濕布徹底擦拭粘在雪櫃牆壁和表面的污垢。
第六步：待乾並重新裝上所有層架和抽屜
當雪櫃內部和待拆卸了的層架和抽屜乾透後，重新裝上它們。
第七步：清潔雪櫃外側
將所有物品放回雪櫃後，將白醋+水噴灑在雪櫃外，然後使用超細纖維的濕布擦拭。雪櫃的手柄、邊緣和密封位置也要徹底清潔。