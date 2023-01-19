HomePod 2正式公布 售價更平｜Apple就在公布M2 Pro、M2 Max及新MacBook、Mac Mini後，隔天公布全新HomePod第二代（HomePod 2）。雖然單看外表與上代好像大同小異，可是機身換了新色、智能系統大升級，而且音質亦都比上代出色，對於音樂有要求的用家，還是打算提升智能家居的裝置，HomePod 2或許是果迷們值得入手的新品。



踏入2023年，Apple一口氣公布了多款新產品，早前M2 Pro、M2 Max新晶片的新產品外（新MacBook Pro及Mac Mini），今日（1月18日）公布了最新HomePod 2。Apple指最新HomePod 2是一款強勁的智能揚聲器，與上代同樣經典優美的外型設計，可帶來嶄新層次的音色。另外滿載創新技術及Siri智能，不單可帶來先進的運算音訊，締造革新突破的聆聽體驗，同時支援沉浸式空間音訊曲目。

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用家只需要將iPhone靠近HomePod，便可以將手機音樂自動轉移至HomePod繼續播放。

全新設計機身

HomePod 2機身雖然看似與上代差不多，可是細心留意下便可以看到機頂以流麗無縫、透聲的網狀織物，延展至四面邊緣的背光觸控表面，就與HomePod mini設計同出一徹。新機備有白色和午夜暗色可供選擇，而全新午夜暗色更採用100%循環再造網狀織物製造，配以襯色的織製連接線。

音質大提升

新機同樣為果迷們帶來非凡的音訊質素，它擁有低音低沉渾厚，高頻音色絕妙無比。內置特製的長衝程低音喇叭、強勁摩打驅動驚人的20mm振幅、內置低音 EQ 咪高風，以及五號角高音喇叭陣列圍繞底座，締造更強勁的原音體驗。換上了S7晶片再結合系統感應技術，帶來更出色的運算音訊。另外，與上代同樣利用室內空間感測功能，識別附近的聲音反射，分辨所在位置是靠牆或是獨立空間，作自動即時調節聲音。

如果2台HomePod 2可組成立體聲揚聲器組合（不能與上代HomePod或HomePod mini配對）。除了分開左右聲道，立體聲揚聲器組合完美播放聲道，帶來比傳統立體聲揚聲器更廣闊及身歷其境的音場。

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新設計的「家居」app可瀏覽及整理家居中不同智能配件。

識別警報

內置「聲音識別」功能，HomePod 2可辨別煙霧及一氧化碳警報聲，當識別這些警報聲音時，便會直接發送通知至用家iPhone。而且更內置氣溫及濕度感應器可評估室內環境，因此，簡易建立自動化家居，當房間處於特定溫度時，自動關上窗簾或開風扇。

另外，亦可以配合Siri，控制單一裝置或設定不同場景。亦可使用經重新設計的「家居」app瀏覽及整理家居配件，配合新加入的環境、電燈、保安等類別選擇，更易控制智能家居設定。

HomePod 2售價為$2299，比上代$2799更為便宜，香港果迷可即日起於官方網訂購，於2月3日起開始正式出貨。

