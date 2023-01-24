農曆新年長假來臨，當然要準備定一些遊戲，自用和招呼朋友兩相宜。近期 Steam Deck 推出，想找一些適合在 Steam Deck 上遊玩，同時又抵玩的遊戲的話，就一定不能錯過「Fanatical」的優惠。



Fanatical 是一個全球購買正版 PC 遊戲的平台，而價錢很多時都會比 Steam 便宜，更不論是進行優惠期間。平台得到 Trustpilot 4.5星的安全評分（最高分為5星），因此在平台購買優惠遊戲有一定的安全性。

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今次的優惠中，全部都是 Steam Deck 合適遊玩的作品，當中包括大熱的《Midnight Suns》﹑《Gotham Knights》﹑《Monster Hunter Rise：SunBreak》﹑《Death Stranding Director's Cut》等，最抵高達 2 折。

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